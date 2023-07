“A Coreia do Sul acaba de aprovar uma lei que aumenta as horas de trabalho para 69 por semana”. Uma publicação no Facebook alega que aquele país asiático tomou uma decisão contrária à de alguns países como Portugal, onde o objetivo é diminuir cada vez mais a carga laboral durante o dia. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Olhando para conta do autor que publicou esta publicação, percebe-se que estamos perante uma página com milhares de seguidores. Quanto ao autor da citação — estamos perante o chamado “repost” (duplicação de uma publicação de Facebook, ou partilha de uma publicação anterior) — também se desconhece a sua origem, profissão ou área de especialidade. Por outro lado, não existe nenhum artigo, fonte, reportagem ou estudo que comprove aquilo que é dito sobre a Coreia do Sul.

Ao pesquisar-se sobre legislação sul coreana sobre esta matéria percebe-se que estamos perante, de facto, uma publicação enganadora. Na verdade, na Coreia do Sul, existe um limite para essa mesma carga horária, distante das tais 69 horas definidas pela publicação original: afinal, são 52 horas semanais. No entanto, não é totalmente falso que essa proposta tenha existido e que tenha sido noticiada ainda este ano.

O jornal The Guardian noticiou que o governo sul coreano tinha, de facto, a intenção de subir a carga horária semanal de trabalho para um novo máximo. Mas, devido aos protestos da população, nomeadamente pelos mais jovens, como aqueles que pertencem à chamada geração millenial, acabou por recuar nessa proposta. Essa proposta iria no sentido contrário da que foi concretizada em 2018, quando as tais 52 horas semanais foram introduzidas, segundo o periódico britânico. Ou seja, nunca foi para a frente. Tudo aconteceu durante o mês de março de 2023.

Estas informações foram corroboradas tanto pela imprensa internacional bem como por fact-checkers internacionais, como a agência Reuters, que considerou uma publicação semelhante a esta como falsa. Não foram encontrados quaisquer comunicados do governo sul coreano ou notícias de órgãos de comunicação social que corroborem que a carga laboral foi alterada.

Conclusão

Não é verdade que o governo sul coreano tenha alterado as horas de trabalho no país para 69 horas semanais. Houve, este ano, de facto, essa intenção, mas como a medida foi tão mal recebida pela população, especialmente pelas gerações mais novas, acabou por não ir para a frente.

