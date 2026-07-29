Circulam nas redes sociais publicações que garantem que Cristiano Ronaldo enviou dois aviões carregados de medicamentos, alimentos e roupa para apoiar as vítimas dos recentes sismos na Venezuela. As mensagens são acompanhadas ora por fotografias do jogador ao lado de um avião, ora com uma alegada declaração atribuída a Delcy Rodríguez, na qual a dirigente venezuelana agradece ao internacional português pela iniciativa. Contudo, não existe qualquer evidência credível que sustente esta alegação.

Os sismos registados na Venezuela a 24 de junho causaram, segundo o último balanço das autoridades, pelo menos 5.398 mortos e 16.740 feridos, provocando avultados danos materiais. Após o abalo, vários países e organizações internacionais manifestaram disponibilidade para prestar apoio humanitário e acompanhar a situação. Contudo, não existe qualquer informação oficial ou credível que indique que Cristiano Ronaldo tenha participado nessa resposta humanitária através do envio de dois aviões com bens de primeira necessidade.

As publicações, que somam milhares de gostos e partilhas, são sempre desprovidas de fonte verificável. Ora, uma verificação dos canais oficiais da Presidência da Venezuela e das comunicações públicas de Delcy Rodríguez não permite encontrar qualquer registo da declaração que lhe é atribuída. Também não há qualquer comunicado oficial, conferência de imprensa ou nota governamental que confirme a receção de dois aviões enviados por Cristiano Ronaldo.

Da mesma forma, nenhum dos principais órgãos de comunicação internacionais noticiou uma operação desta dimensão. Um gesto desta natureza, envolvendo um dos atletas mais mediáticos do mundo e uma operação logística internacional de ajuda humanitária, teria previsivelmente sido amplamente noticiado por meios de referência como a Reuters, Associated Press, BBC ou outros órgãos internacionais.

Além disso, “Cazadores de Fake News”, uma organização venezuelana dedicada à investigação e ao combate à desinformação digital, confirmou que a publicação teve origem numa conta da rede social X que se identifica como uma página de paródia.

Conclusão

Falso. Não existe qualquer registo oficial da alegada declaração atribuída a Delcy Rodríguez, nem qualquer confirmação por parte das autoridades venezuelanas ou de meios de comunicação internacionais credíveis de que Cristiano Ronaldo tenha enviado dois aviões com ajuda humanitária para a Venezuela. Perante a inexistência de provas verificáveis, a alegação não tem fundamento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.