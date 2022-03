Está a ser partilhado nas redes sociais um vídeo que alegadamente mostra o transporte do “crucifixo da catedral de Kiev” para um bunker na sequência da invasão russa da Ucrânia. As imagens mostram uma procissão de carros (um fazendo o transporte e outro “a proteção”, de acordo com uma publicação) que está a ser acompanhada de perto pela população, que se ajoelha à sua passagem. “A última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial”, comenta um utilizador. O problema é que o vídeo não foi captado em Kiev, mas a várias centenas de quilómetros da capital da Ucrânia. Não foi também gravado recentemente, mas há seis anos.

Uma pesquisa online permite encontrar o vídeo original, que se encontra publicado no Rutube, uma plataforma russa de partilha de vídeos semelhante ao YouTube, desde 20 de abril de 2015. O título sugere que as imagens mostram uma homenagem feita a militares ucranianos, porque utiliza o termo “cyborg”, que, de acordo com a France 24, faz referência aos soldados que defenderam o aeroporto da cidade de Donetsk contra os separatistas pró-russos durante a invasão de 2014. O aeroporto foi palco de intensos combates durante vários meses, até que caiu nas mãos dos separatistas, em janeiro de 2015.

No final do vídeo original (que se encontra cortado no Facebook), é possível ver que, de facto, não se trata do transporte da cruz da catedral de Kiev (que se supõe ser a de Santa Sofia, a mais famosa da cidade, apesar de não ser especificado de que catedral se fala) para um bunker, mas de um funeral. Este termina com a frase (em russo): “Glória aos heróis da Ucrânia, morte aos invasores russos”, segundo a tradução da France 24.

As imagens não terão também sido captadas em Kiev, como a publicação alega. No início do vídeo, é possível ver do lado direito duas placas azuis que indicam as localidades de Stryi e Drohobych, duas vilas situadas na região de Lviv, que fica a mais de 550 quilómetros da capital ucraniana. Apesar de não ser possível perceber em que localidade as imagens foram filmadas, as placas indicam que terá sido a várias centenas de quilómetros de distância de Kiev.

Conclusão

O vídeo que está a ser partilhado no Facebook não mostra o transporte do “crucifixo da catedral de Kiev” para um bunker na sequência da invasão russa da Ucrânia, mas uma homenagem a militares ucranianos que terão morrido enquanto defendiam o aeroporto de Donetsk dos separatistas pró-russos durante a invasão de 2014. As imagens não foram também captadas na capital ucraniana, mas a vários quilómetros de distância, na região de Lviv.

ERRADO

