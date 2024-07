Logo após as primeiras horas do ataque contra Donald Trump, tornou-se viral a teoria segundo a qual o ferimento do candidato republicano foi infligido por estilhaços de vidro, provenientes de painéis de proteção ou do teleponto, e não pela bala do atirador. Mais recentemente, o diretor do FBI veio a público admitir essa possibilidade. Entretanto, o FBI divulgou um comunicado a corrigir as declarações do diretor e a afirmar que Donald Trump foi mesmo atingido por uma bala no comício de Butler, Pensilvânia, a 13 de julho.

Mas, como já referido, as dúvidas surgiram ainda antes, através de publicações nas redes sociais. “Ele não foi baleado, foi atingido por estilhaços de vidro”, lê-se num dos muitos posts que se tornaram virais.

Voltemos ao dia do ataque, a 13 de julho. Logo após o incidente, Donald Trump recorreu à rede social Truth Social para confirmar que estava bem e garantir que foi baleado: “Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita.”

Na publicação, o candidato republicano às eleições dos Estados Unidos agradeceu ainda “a resposta” rápida do Serviço Secreto, que subiu ao palanque para o proteger e retirar do local, na sequência dos disparos.

As imagens do momento do atentado não mostram qualquer painel protetor, nem danos nos telepontos utilizados por Donald Trump para ler o discurso. Os aparelhos estão visíveis na seguinte foto.

Ao mesmo tempo, um fotojornalista do The New York Times terá capturado o momento em que a bala passa por Donald Trump. A imagem foi partilhada pelo jornal norte-americano nas redes sociais e tornou-se viral em poucas horas.

Doug Mills, a New York Times photographer, appeared to capture an image of a bullet streaking past Donald Trump’s head, a former FBI agent said. He took the photo while documenting the rally that turned into an attempt on a former president’s life. https://t.co/nhtORaXDZj pic.twitter.com/32UI1GDcoO — The New York Times (@nytimes) July 14, 2024

As autoridades norte-americanas confirmaram, na mesma altura, que o atirador, Thomas Crooks, de 20 anos, tinha sido abatido. Foi também confirmado pelas autoridades que um bombeiro, apoiante de Donald Trump e que estava a assistir ao comício, morreu, depois de também ser atingido.

Entretanto, na última quarta-feira o diretor do FBI foi ao Congresso norte-americano avisar que esta autoridade ainda não apurou todos os detalhes do atentado, incluindo se Donald Trump foi mesmo atingido por uma bala.

Há dúvidas sobre se foi ou não uma bala ou um estilhaço que atingiu a orelha”, afirmou Christopher Wray, perante o Congresso dos Estados Unidos.

Estas declarações do diretor do FBI levaram a duras críticas de Donald Trump, que não gostou de ser questionado. “Não houve vidro nenhum nem estilhaço. Infelizmente, foi mesmo uma bala que atingiu a minha orelha, e atingiu com força”, reagiu o candidato republicano na Truth Social.

Também o médico de Donald Trump atacou as declarações do líder do FBI: “O diretor Wray está errado e é inapropriado sugerir qualquer outra coisa”, escreveu Ronny Jackson numa carta publicada na rede Truth Social.

Entretanto, na sexta-feira, o FBI divulgou um comunicado para esclarecer que foi mesmo uma bala, ou um fragmento de bala, que atingiu a orelha direita de Donald Trump no atentado.

O que atingiu o ex-presidente Trump foi uma bala, ou na totalidade ou através dum fragmento mais pequeno, disparada da arma do falecido suspeito”, lê-se na nota.

O ex-presidente e candidato republicano reagiu ironicamente num discurso em West Palm Beach, na Flórida: “Viram que o FBI pediu desculpa? Isto nunca acaba com esta gente. Aceitamos as desculpas.”

Donald Trump promete, entretanto, voltar em breve a Butler, na Pensilvânia, onde aconteceu o atentado, a 13 de julho. O candidato quer fazer um comício no mesmo local e pretende também homenagear o bombeiro que morreu, vítima do ataque.

Voltado à publicação em análise neste fact check, o utilizador de Facebook sugere também que Donald Trump foi fotografado a jogar golfe na véspera da Convenção do Partido Republicano, dias depois da tentativa de assassinato. O Observador também já desmentiu essa alegação, comprovando que a fotografia é antiga.

Vários utilizadores de redes sociais sugerem que Donald Trump não foi atingido por uma bala, mas sim por estilhaços de vidro provenientes de proteções ou do teleponto. As publicações tornaram-se virais logo após o atentado em Butler, Pensilvânia, a 13 de julho.

Entretanto, o diretor do FBI admitiu que havia essa possibilidade, num discurso no Congresso dos Estados Unidos. Esta declaração levou a criticas de Donald Trump e, na sequência da polémica, o FBI divulgou um comunicado a esclarecer que o candidato republicano foi, de facto, atingido por uma bala, ou por um fragmento de bala.

