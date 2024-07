Pouco depois da tentativa de assassinato do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, atingido a tiro na orelha direita durante um comício na Pensilvânia, a palavra encenação [“staged”, em inglês] chegou ao segundo lugar das tendências no X (antigo Twitter), com acusações de que o incidente tinha sido fabricado para beneficiar o antigo governante. Desde então circulam também nas redes sociais várias publicações que alegam que Trump não foi verdadeiramente atingido. Como supostas provas dessa “encenação”, os posts são acompanhados de imagens em que Trump aparece a jogar golfe, mas sem o penso que tem em todos os eventos públicos para cobrir a orelha direita.

Os utilizadores das redes sociais dizem que as imagens, tiradas de vários ângulos e posições — prestes a dar uma tacada na bola ou a conduzir um carrinho de golfe — foram captadas no dia seguinte ao atentado. Notam que, enquanto estava a jogar, não tinha o curativo na orelha, nem qualquer ferimento visível, e que, pouco depois, quando surgiu na Convenção Nacional Republicana, onde foi recebido em apoteose, já tinha novamente um penso.

As imagens mostram Donald Trump de camisola branca e calças pretas, com o característico boné vermelho com a frase “Make America Great Again” [em português, “Tornar a América grande outra vez]. No entanto, as imagens foram captadas há mais de dois anos e não depois do atentado de que foi alvo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das fotografias que mais tem sido partilhada é de Trump a conduzir um carrinho de golfe. Foi captada pelo fotojornalista da Associated Press Alex Brandon em setembro de 2022 no Trump National Golf Club, em Sterling, no estado de Virginia. Está disponível no registo fotográfico da agência norte-americana.

Outras imagens mostram o ex-Presidente de taco na mão, prestes a fazer uma jogada. São também verdadeiras, mas foram captadas durante um torneio de golfe em Miami, estado da Florida, em outubro de 2022, como se pode ver num artigo publicado pelo jornal norte-americano Palm Beach Post. Em alguns casos, imagens dessa competição foram partilhadas, mas foi adicionado digitalmente um penso na orelha de Trump, contribuindo para gerar desinformação sobre o assunto.

Não há nenhuma evidência de que o ex-governante tenha jogado golfe no dia seguinte ao atentado, que está a ser investigado pelas autoridades norte-americanas. O Senado dos Estados Unidos já criou, inclusivamente, uma comissão de inquérito ao ataque e a possíveis falhas de segurança. Ainda que Trump tenha saído praticamente ileso, há registo de um morto e mais dois feridos.

Na sequência do atentado, o ex-Presidente foi tratado num hospital local na Pensilvânia antes de viajar para Nova Jérsia. Segundo a imprensa norte-americana, passou a noite no Trump National Golf Club. Só no dia seguinte partiu para a Convenção Nacional Republicana, que decorreu em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Em nenhum momento foi visto publicamente sem o penso na orelha — um pormenor que se tornou tendência entre os seus apoiantes durante o evento.

Conclusão

Não há provas de que o ex-governante e novamente candidato presidencial tenha jogado golfe no dia seguinte ao atentado, que está a ser investigado pelas autoridades norte-americanas, ainda que tenha passado essa noite no Trump National Golf Club.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.