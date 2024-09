“Dubai está a planear colocar uma estátua de ouro de Cristiano Ronaldo no topo da cidade como um reconhecimento por tudo que ele fez no futebol global.” A frase acompanha uma imagem de uma estátua dourada com o que aparenta ser o jogador Cristiano Ronaldo e foi partilhada nas redes sociais no final de agosto numa página de Facebook dedicada à vida e carreira de Cristiano Ronaldo.

Uma pesquisa na internet revela que não há qualquer informação sobre a alegada estátua. Aliás, a única imprensa relativa a estátuas de Cristiano Ronaldo naquela cidade referem-se à estátua em cera no Museu Madame Tussauds, que em 2021 foi amplamente noticiada por ter sido inaugurada com um erro: Ronaldo jogava pelo Manchester United, mas a figura no museu de cera estava vestida com uma t-shirt da Juventus.

Sobre a alegada estátua em ouro “no topo da cidade” nos Emirados Árabes Unidos não há quaisquer fontes — imprensa, contas oficiais ou institucionais — fidedignas a reportar sobre o assunto. Nas redes sociais, além da partilha no Facebook acima citada, há apenas um vídeo no TikTok que menciona o assunto, mas utilizando uma imagem de uma futura estátua distinta, e sem apresentar fontes para sustentar a afirmação.

O Observador contactou o gabinete de imprensa do governo do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), no sentido de esclarecer se está prevista alguma estátua de Cristiano Ronaldo na cidade, mas não obteve resposta. Também a assessoria do jogador português não respondeu às questões colocadas pelo Observador.

Conclusão

Não há informações fidedignas ou verificadas sobre o plano de construir uma estátua de ouro de Cristiano Ronaldo no Dubai. Até ao momento, nenhuma fonte fidedigna confirmou a intenção de construir tal monumento na cidade.

ERRADO

