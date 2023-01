Elon Musk tem sido um dos homens mais comentados nas redes sociais do mundo. Desta vez, surgiu um vídeo no Facebook no passado dia 10 de janeiro que garante que o fundador da Tesla e da Space X, e detentor do Twitter, acabou de fazer outra grande aquisição em 2023: a Google. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

“Elon Musk será capaz de comprar a Google?” Esta é a pergunta que se ouve a determinado momento no vídeo partilhado, o que, logo numa primeira leitura, entra em contradição com o título do vídeo: “Elon Musk: ‘I OFFICIALLY Bought Google” (uma suposta citação direta de Musk em que o dono da Tesla diz: “Comprei oficialmente a Google”), frase que o autor usa no início. No início do vídeo, o locutor também garante que “o milionário da Tesla chocou muitos depois de adquirir oficialmente a Google”.

As diferenças afirmações geram a dúvida: comprou, de facto? Poderá vir a comprar? Estas imagens começaram a ser partilhadas no início de 2023 e foram percorrendo o seu caminho na internet. A plataforma usada foi um canal de Youtube que se dedica a criar conteúdos sobre Musk. Ainda assim, tal como é referido na secção “Sobre”, o canal diz que se trata de uma “plataforma de fãs feito com o propósito de entreter, sem qualquer afiliação a Elon Musk, à Space X, Tesla, Neuralink, The Boring Company, NASA, Blue Origin”.

É necessário também dizer que esta e outras publicações já foram desmentidas e não passam de rumores. O fact-checker norte-americano Snopes foi um dos meios que o fez. Não existe nenhuma notícia credível sobre este assunto. Nem sequer o próprio falou dessa possibilidade oficialmente.

Conclusão

Não é verdade que Elon Musk tenha comprado a Google no início deste ano. Não existe qualquer notícia credível sobre essa compra. O vídeo em questão foi divulgado num canal de Youtube que alega não ter nada a ver, de forma oficial, com o multimilionário e fundador da Tesla.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.