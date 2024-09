A estação de televisão norte-americana ABC está a ser acusada nas redes sociais de favorecer Kamala Harris na corrida às presidenciais norte-americanas. Na publicação que circula na internet, pode ler-se que a candidata democrata “mentiu 24 vezes” durante o debate frente a Donald Trump e nunca foi feito um fact check pela cadeia televisiva.

Neste post, pode ainda ler-se que “os moderadores foram tão maus que provaram ao povo americano que os media mentem” sobre o candidato republicano.

Nos Estados Unidos, a linha editorial dos meios de comunicação social é frequentemente associada aos partidos políticos. A ABC é conotada como uma estação televisiva mais próxima do Partido Democrata e, por outro lado, a Fox News, por exemplo, é um canal com uma identidade conservadora associada ao Partido Republicano.

O debate entre Kamala Harris e Donald Trump foi moderado pela ABC e decorreu no National Constitution Center, em Filadélfia, no dia 10 de setembro, e deu lugar a acusações entre os candidatos — como era esperado. Entre as declarações que fez nesse debate, o ex-presidente dos EUA acusou imigrantes de andarem “a comer cães e gatos e outros animais de estimação” na cidade de Springfield, Massachusetts. Do lado democrata, Kamala Harris alegou que 16 laureados com o Prémio Nobel dizem que o plano macroeconómico de Trump aumentaria a inflação e levaria o país a uma recessão.

Esta é uma das afirmações que é verificada num artigo publicado no site da ABC, que foi confirmar várias declarações dos dois candidatos durante o debate. No site da estação televisiva pode ler-se que “enquanto os candidatos debatiam os tópicos mais urgentes que o país enfrenta a ABC News verificava, ao vivo, as respetivas declarações em busca de respostas exageradas, que precisassem de mais contexto ou que fossem falsas”. Foi verivicado o rigor de 13 declarações de Kamala Harris e de Donald Trump.

Conclusão

É falso que a ABC News nunca tenha feito qualquer fact check a declarações de Kamala Harris. O artigo publicado no site da estação televisiva comprova que este meio de comunicação já verificou quer as afirmações da candidata democrata quer as do candidato republicano.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

