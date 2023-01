Pelé foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O antigo campeão do mundo morreu o ano passado, no dia 29 de dezembro e muitas foram as homenagens feitas. Nas redes sociais, por outro lado, começaram a surgir publicações que davam a entender de que Edson Arantes de Nascimento (o seu verdadeiro nome) teria “os seus pés preservados num museu, depois de a família ter dado autorização”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando novamente para a publicação em questão, não é possível ver onde é que o autor foi buscar a informação que difunde. A verdade é que esta suposta notícia começou a ser divulgada nas redes sociais mas não foi difundida por nenhum jornal credível no mundo. É isso que mostra a pesquisa feita pelo Observador. Em algumas publicações semelhantes à que estamos a verificar, a TNT Sports, canal de notícias do Brasil, é apresentada como sendo a origem da divulgação desta informação. Mas uma busca no próprio motor de busca do site, o resultado é: zero, nenhum artigo fala sobre este assunto. Também não é possível encontrar qualquer artigo ou informação nos canais oficiais da FIFA, organismo que prestou homenagem a Pelé, criando-lhe uma página própria de obituário.

Por outro lado, a fotografia dos pés de Pelé é, de facto, real. Foi tirada pela conhecida fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz em 1981, em Nova Iorque. A própria partilhou essa imagem na sua conta oficial de Instagram no passado dia 23 de outubro de 2020, data em que o craque brasileiro faria anos.

Entretanto, esta e outras publicações semelhantes já foram desmentidas por outros fact checkers, desde a agência Reuters ao E-Farsas. Um porta-voz da FIFA chegou mesmo a desmentir esta informação à Reuters, negando qualquer ligação com a realidade. Portanto, não, os pés de Pelé não vão seguir para um qualquer museu.

Conclusão

Não é verdade que os pés de Pelé vão seguir para um qualquer museu depois da sua família ter dado autorização. Não há nenhuma notícia que tenha confirmado esta decisão, nem a própria FIFA ou mesmo a família do “Rei Pelé” falou sobre a intenção de transladar partes do corpo do antigo campeão do mundo. Esta e outras publicações semelhantes foram desmentidas anteriormente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.