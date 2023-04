Uma publicação viral alega que a Suíça retirou todas as recomendações da vacinação contra a Covid-19. A suposta razão vem numa “notícia”, do passado dia 7 de abril, que faz referência a “danos causados pela vacinação”. Trata-se, no entanto, de uma publicação com informações falsas.

O autor partilha um site com notícias chamado Report 24, que se aparenta mais com um blogue de alegadas notícias (neste caso, alemão). Olhando para o texto e para as informações verdadeiras, de facto, as autoridades públicas de saúde suíças decidiram não recomendar a vacinação contra o novo coronavírus para a primavera e o verão de 2023. Mas isso não quer dizer que, por um lado, essa vacinação tenha sido interrompida para toda a gente e, por outro, que essa não recomendação esteja ligada a danos causados pela vacinação. Aliás, dependendo do estado da pandemia naquele país, estas atualizações podem ser alteradas.

No fundo, as autoridades suíças chegaram à conclusão de que, como a população atingiu a imunidade coletiva, deixa de ser necessário fazer essa mesma recomendação para diferentes faixas etárias. Estas informações podem todas ser confirmadas nas atualizações da Secretaria Federal de Saúde Pública da Suíça.

Por outro lado, e ao contrário do que diz o autor da publicação original, as autoridades de saúde daquele país não mudaram as informações relativas à segurança das vacinas que estão a administrar no país. “Devido à situação da imunidade, às variantes do vírus atualmente predominantes e à esperada baixa circulação na primavera e verão de 2023, pode-se supor que pessoas sem fatores de risco têm um risco muito menor de adoecer gravemente com Covid-19, portanto, nenhuma recomendação de vacinação será formulada”, lê-se nas informações oficiais.

A AFP Checamos, que verificou esta publicação, alega que vacinas como as que são vendidas pela Novavax, empresa norte-americana, não foram proibidas, ao contrário do que alega o texto da suposta notícia. No passado dia 11 de abril foi ainda aprovada a administração da dose de reforço da Pfizer para pessoas com 12 ou mais anos.

Conclusão

Não é verdade que a Suíça tenha proibido a administração de vacinas contra a Covid-19. As autoridades de saúde daquele país retiraram a recomendação da vacina para a época primavera-verão depois de ter sido possível alcançar a imunidade de grupo na Suíça. Isso não quer dizer, por exemplo, que não seja recomendada a vacinação para pessoas com mais de 65 anos ou para mulheres grávidas. Todas estas informações podem ser consultadas no site oficial da Secretaria Federal de Saúde Pública da Suíça.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.