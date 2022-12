O investidor, filantropo e multimilionário húngaro-estadunidense, George Soros, é um dos alvos preferidos de publicações de redes sociais. Costuma vir associado a posts contra Soros, acusado de estar por detrás de grandes teorias da conspiração, é também muito criticado pela direita, em especial, pela extrema direita, por financiar, supostamente, atividades ligadas a uma esquerda mais radical.

A 23 de novembro deste ano, as notícias, no entanto, eram mais devastadoras: George Soros teria morrido aos 92 anos de idade. E quem diz notícias, diz: uma publicação de Facebook que trazia essa alegada informação: “De acordo com relatos dos media, Soros morreu hoje na Hungria aos 92 anos.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando para o post, que surge em três línguas diferentes — português inglês e alemão –, percebe-se que não estamos perante nenhuma notícia oficial. Ora porque o autor não partilha qualquer link, ora porque não diz, em concreto, qual foi o órgão de comunicação social que comunicou a morte do filantropo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao fazer uma pesquisa sobre este assunto, são visíveis vários links que nos encaminham para fact-checks relacionados com a suposta morte de George Soros. Pelo menos desde 2013 que alegações existem, e pelo menos desde 2013 que continuam a ser falsas e desmentidas. No entanto, não existe nenhuma notícia credível que tenha falado sobre a sua alegada morte.

Por outro lado, a sua morte também já foi desmentida por outros órgãos de comunicação social. Por exemplo, o News in France diz que, desta vez, o rumor da morte do filantropo terá começado no Twitter mas foi prontamente desmentido pelo autor desse mesmo rumor. Este artigo foi citado anteriormente pelo Boatos, fact-checker brasileiro, que também considerou esta publicação como falsa.

Conclusão

Não é verdade que os jornais internacionais tenham noticiado a morte do multimilionário e filantropo George Soros. A publicação em questão, apesar de dar a alegada notícia, não refere qualquer jornal nem sequer um link ou fonte credível. Por outro lado, já não é a primeira vez que este tipo de notícias falsas circulam nas redes sociais, sendo posteriormente desmentidas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.