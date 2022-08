As publicações têm vindo a ser partilhadas em vários idiomas desde meados de julho. Em causa estão fotografias de dois homens de calções de banho e com tatuagens nazis no corpo. Segundo os autores das publicações, estes dois homens são refugiados ucranianos numa praia da Croácia. Mas são na verdade dois turistas húngaros.

De acordo com um artigo de 16 de julho de 2022 do site croata Antifašistički Vjesnik, os dois homens encontram-se no bar Morski Prasac, em Rijeka, uma cidade à beira-mar e a terceira maior da Croácia. As imagens do bar disponíveis no Google Maps confirmam que as fotografias que circulam nas redes sociais foram tiradas ali.

Os dois homens são húngaros e o mais alto com a cara tatuada (à esquerda) é baixista na banda Fehér Törvény. Numa foto datada de 2018 e publicada pelo mesmo site croata, é possível vê-lo a tocar guitarra com uma camisola onde de lê: “Blood and Honour” (“Sangue e Honra”, em português), um grupo que defende a supremacia branca e que tem filiais em vários países.

O Antifašistički Vjesnik divulgou até uma mensagem publicada a 3 de julho de 2022 no grupo “Blood and Honour Hungary” no Telegram, a dizer que no dia anterior tinha havido um espetáculo na Croácia com três bandas: uma delas, a Fehér Törvény — o que pode justificar a presença do baixista naquela praia croata. Aliás, o mesmo site afirma que estes turistas húngaros estavam em Rijeka para um “encontro neonazi”.

Depois de este site ter publicado as fotos, a polícia croata recebeu uma denúncia, a 13 de julho de 2022, a dizer que “havia dois homens tatuados com símbolos nazis tatuados no corpo na praia”. Segundo revelou a polícia ao jornal local Dnevnik, os agentes deslocaram-se ao local, mas foram informados pelos empregados do restaurante que os “homens realmente estiveram naquela praia, mas dez dias antes” — o que coincide com a data do espetáculo na Croácia com três bandas, a 3 de julho.

Desde a invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, começaram a circular nas redes sociais informações falsas nas quais os ucranianos são acusados de serem nazis, numa forma proliferar os argumentos da Rússia de que só atacou a Ucrânia para “desnazificar” o país. Este parece ser mais um exemplo.

Conclusão

