Uma imagem, que já foi partilhada milhares de vezes em várias redes sociais –, normalmente acompanhada por comentários depreciativos ou até homofóbicos –, parece mostrar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a desfilar numa parada gay, que supostamente teria acontecido em Nova Iorque, em 1999.

Acontece que nem Zelensky esteve no evento nem o evento da imagem aconteceu, sequer, nesse ano, uma vez que a fotografia original — que foi, nesta partilha, editada e manipulada — só foi tirada anos depois.

Começando do início: com recurso a uma pesquisa através de ferramentas para encontrar a origem da imagem, é possível ver que a mesma foi partilhada milhares de vezes, em diversas línguas — só no Google, há trinta páginas de resultados dedicados à mesma imagem, uns a criticar a fotografia que supostamente mostra Zelensky, outros a desmentir que a mesma seja, originalmente, do Presidente ucraniano.

E não é. Na verdade, como é possível verificar com uma visita à página Flickr, de partilha de fotografias, do fotógrafo Thomas Locke Hobbs, a imagem existe, mas originalmente mostra uma pessoa completamente diferente de Zelesnky — a fotografia foi manipulada digitalmente para inserir a cara do Presidente da Ucrânia. A fotografia original, que mostra outro homem inserido num grupo vestido com padrões militares, ainda existe e está disponível online.

Além disso, como Hobbs esclarece no seu site, a fotografia nem sequer foi tirada em 1999 — foi captada numa parada LGBTQ anos depois, em 2006. Nos arquivos do seu site, vê-se que Hobbs partilhou nessa altura uma série mais extensa de fotografias a retratar esse dia, “especificamente de um grupo de amigos que se vestem de drag queens todos os anos e invadem a parada. O tema deles este ano: Iraque”, explicava. Isto justifica o uso de motivos militares nas roupas, com cores associadas às que Zelensky costuma vestir e com que aparece em público desde que a guerra começou.

Há, de resto, nesse lote de imagens muitas outras fotografias em que aparece o homem cuja imagem foi modificada para parecer que se tratava de Zelensky.

Conclusão

A ideia de que Volodymyr Zelensky esteve numa parada gay em Nova Iorque, no ano de 1999, é falsa e tem por base uma imagem digitalmente manipulada. Originalmente, a fotografia é de outra pessoa e foi tirada na mesma cidade, mas em 2006.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.