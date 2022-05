Rihanna e A$AP Rocky foram pais de um menino, no dia 13 de maio. A notícia foi amplamente difundida pela comunicação social, mas o facto de não se saber o nome da criança nem ter sido ainda divulgada qualquer imagem nas redes oficiais dos pais adensou a curiosidade e a tentativa de conseguir a primeira imagem da criança.

Em função disso, começaram a circular no Facebook várias publicações da cantora com um recém-nascido ao colo, naquilo que rapidamente foi assumido como a primeira imagem do filho do casal de cantores norte-americano.

Mas uma pesquisa pela imagem divulgada permite perceber que se trata de uma fotografia tirada em 2014, partilhada no Facebook oficial da cantora. Quem é o bebé? A “sobrinha” de Rihanna, que nasceu em junho desse ano. Sobrinha surge entre aspas já que, biologicamente, a bebé é filha da prima de Rihanna, Noella Alstrom, que a cantora considera uma irmã, daí que chame sobrinha à filha desta.

Em reação ao próprio post, vários utilizadores alertaram para o facto de a bebé que surge na imagem ao colo de Rihanna não ser sua filha. “Este NÃO é o bebé da Rihanna! Ela está simplesmente a segurar o bebé de outra pessoa”, escreve um dos utilizadores. “Não é o bebé dela! É a sobrinha, que já nasceu há algum tempo”, alerta outro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo dia 15 de junho, bem como nos dias seguintes à publicação da fotografia, a cantora partilhou várias imagens da sobrinha onde é possível inclusivamente ver a cantora a mudar a fralda à criança nos primeiros dias de vida.

As fotografias da pequena Majesty nas redes sociais da cantora nascida nos Barbados são uma constante, já que são inúmeras as vezes em que a cantora surge na companhia da criança nos últimos anos.

Conclusão

É falso que a imagem partilhada no Facebook seja do filho recém-nascido de Rihanna. A fotografia já tem quase oito anos, foi partilhada nas redes oficiais da cantora em junho de 2014 e é a sobrinha, Majesty, que se vê nas fotografias. Ainda não foram divulgadas fotografias oficiais do filho de Rihanna e A$AP Rocky que nasceu a 13 de maio.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.