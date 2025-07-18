“O que será que aconteceu com Justin Bieber?” Esta é a pergunta que se lê em várias publicações nas redes sociais. Em causa, está uma fotografia do cantor, em que o canadiano aparece com o rosto visivelmente mais magro e com várias marcas na face.

Com antecedentes de consumo de drogas e de depressão, o recente aspeto físico e comportamento errático do cantor motivou preocupações entre os fãs. Por causa desta fase mais negativa, circulou o rumor de que Justin Bieber se teria divorciado de Hailey Bieber, algo que o próprio desmentiu nas redes sociais.

Justin Bieber was spotted looking gaunt amid speculation of a marital crisis pic.twitter.com/pVxpKqot21 — Naija (@Naija_PR) January 31, 2025

Porém, a magreza excessiva, a expressão carregada e o surgimento de rugas continua a ser um assunto debatido nas redes sociais. A fotografia que circula agora em várias publicações surge nestas circunstâncias, alegando que este é o “estado do Justin Bieber atualmente”.

Mas não é bem assim. A fotografia partilhada nas redes sociais, em que se vê Justin a dar a mão a Hailey Bieber à saída de um edifício em Nova Iorque, foi publicada na Getty Images a 19 de julho de 2023, quase dois anos antes da fase negativa que o cantor atravessa. E esta imagem real está diferente da partilhada agora nas redes sociais.

GC Images

Na fotografia original, Justin Bieber não está tão magro como na imagem publicada nas redes sociais, nem está com marcas faciais tão vincadas. A foto partilhada em várias publicações trata-se, por isso, de uma montagem.

Conclusão

Não é verdade que a imagem do rosto de Justin Bieber partilhada nas redes sociais mostre o “estado” atual do cantor. Trata-se de uma montagem de uma fotografia partilhada pela Getty Images em julho de 2023, em que o artista não está tão magro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.