Uma fotografia está a ser difundida nas redes sociais como sendo da atual guerra na Ucrânia: um homem idoso segura um gato na mão esquerda, ao mesmo tempo que se desloca apoiado numa bengala a que se agarra com a mão direita. Transmite uma expressão assustada, ao mesmo tempo que estará a tentar fugir daquele local.

Na legenda da imagem, pode ler-se: “Ucrânia. Esta fotografia, de um homem idoso com uma bengala e o seu gato aterrorizado nas suas mãos frágeis, diz tudo. Quanta tristeza”.

Muitos utilizadores das redes sociais estão a partilhar a fotografia alegando que se trata de um refugiado ucraniano que está a fugir de zonas de conflito devido à guerra na Ucrânia.

Contudo, a imagem foi captada num momento anterior à invasão russa. Uma pesquisa no Google Images — uma ferramenta que permite fazer o upload de uma fotografia para encontrar fotografias semelhantes na internet — revela que a imagem foi tirada em 2018.

Foi captada pelo fotógrafo Ilhami Cetin e pode até ser encontrada no Getty Images, um banco com milhões de fotografias de autor. “Ali Mese, de 83 anos, carrega um gato resgatado de um incêndio durante a queda de neve, enquanto os bombeiros tentam apagar o fogo na casa do idoso, depois de ele ter tentado acender um fogão com gasolina em Mudurnu, distrito de Bolu, Turquia, em 17 de janeiro de 2018″, diz a legenda.

Além disso, na alegada conta de Instagram do autor, o próprio Ilhami Cetin partilhou uma fotografia que tirou a um ecrã da televisão que passava precisamente a imagem que tinha captado. O fotógrafo terá até ganho um prémio da Agência Anadolu — a agência de notícias turca — com essa fotografia, como noticiava então o Hurriyet Daily News, jornal diário da Turquia publicado em inglês.

Conclusão

É falso que a fotografia de um idoso a segurar um gato e a dar a ideia de que está a fugir do local seja da atual guerra na Ucrânia. A fotografia foi captada em 2018, na Turquia, e o homem que surge na imagem fugia de um incêndio em sua casa, que estaria a ser combatido pelos bombeiros.

A imagem original, da autoria de Ilhami Cetin, pode até ser encontrada em bancos de imagens internacionais, com fins editoriais. Foi captada há quatro anos e não diz respeito à invasão russa, que já provocou cerca de três milhões de refugiados que fugiram da Ucrânia. Não é o caso do idoso que pode ser visto na fotografia em análise, com uma expressão assustada, enquanto segura o presumível animal de estimação, um gato.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.