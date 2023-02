Nas redes sociais está a circular a imagem de um cão que alegadamente faz parte de uma das equipas de socorro que está na Turquia à procura de sobreviventes nos escombros do sismo de magnitude 7.8 que aconteceu no dia 6 de fevereiro. É ainda dito mais: o socorrista canino encontrou 10 pessoas debaixo dos destroços, permitindo que fossem salvas com vida.

A fotografia é verdadeira, o cão fez mesmo parte do apoio numa equipa de resgate, mas nem está na Turquia nem a imagem é de agora, o que torna a afirmação falsa.

A história de Tryon, o nome do cão da fotografia, foi conhecida em 2014, quando o animal fez parte de uma equipa de resgate que trabalhou após um deslizamento de terras em Oso, Washington, nos EUA. Em causa estava um fenómeno natural que arrastou a montanha Skaglund a 22 de março desse ano e as equipas de resgate estiveram vários dias a procurar sobreviventes. Há registo de pelo menos mais de 40 mortos.

A fotografia foi captada no dia 30 de março de 2014, quando o cão passava por uma zona de descontaminação depois do trabalho de busca por sobreviventes no terreno. E é possível encontrar a imagem no site da agência Reuters, com créditos para o fotojornalista freelancer Rick Wilking, que cobriu esse acontecimento.

Conclusão

Tryon faz, de facto, parte de uma equipa de socorristas que agem em momentos de crise, mas a fotografia que está a circular nas redes sociais como tendo sido tirada na Turquia e no âmbito do sismo que ocorreu no dia 6 de fevereiro não é de agora. A imagem foi captada nos EUA por um fotógrafo que estava a cobrir um deslizamento de terras em Oso há quase nove anos e nada tem a ver com o cenário que se vive atualmente na Turquia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.