“Notícia de última hora: A Força Áerea de Israel está a lançar o terror em Gaza. Israel tem todo o direito em defender-se contra o terrorismo.” É esta a frase que surge num vídeo de Facebook, publicado a 7 de outubro, dia em que o Hamas lançou uma ofensiva violenta contra aquele país. Nesse vídeo vêem-se prédios urbanos a explodir.

É certo que o país governado pelo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu já começou a responder ao ataque, especialmente na zona que abrange a Faixa de Gaza, e é possível, mediante uma pesquisa pormenorizada por notícias sobre o tema, ver imagens de ataques aéreos entre estas duas regiões. “Isto é apenas o início. Os nossos inimigos apenas começaram agora a pagar o preço”, referiu Netanyahu, numa alusão à vontade de manter esta guerra acesa. Mas o vídeo não surge por entre as imagens a que se tem assistido nos últimos dias. Trata-se, na verdade, de uma associação errada.

Apesar das legendas indicarem que o vídeo pode ter sido gravado nos dias em que Hamas começou o seu ataque, não cita, em nenhum lugar da publicação, uma fonte, um órgão de comunicação social ou um site credível. Portanto, basicamente, o autor não partilha a origem do conteúdo que partilhou. Com uma pesquisa mais aprofundada, percebe-se que estas imagens estão disponíveis no Youtube, por exemplo, e pertencem à Associated Press.

Foram publicadas a 13 de maio deste ano e representam um ataque aéreo de Israel à zona nordeste da Faixa de Gaza, em Beit Lahiya. Esse vídeo pode ser consultado por qualquer pessoa, ficando claro que estamos perante as mesmas imagens que se vêem na publicação original. Sim, é certo que são muito parecidas com os ataques que têm sido vistos desde 7 de outubro, mas o rigor dos factos leva a que se atribua a data e a fonte do vídeo em questão. Esta e outras publicações já foram desmentidas por outros fact-checkers internacionais.

Conclusão

As imagens que se vêem na publicação de Facebook, do dia 7 de outubro, sobre um ataque israelita na Faixa de Gaza não são de agora. Foram feitas este ano, sim, mas no mês de maio, como confirma um vídeo de uma reportagem da agência Associated Press disponibilizado no Youtube. Apesar de as imagens da publicação serem muito semelhantes a outras tornadas públicas nos últimos dias, desde o agudizar do conflito entre Israel e a Palestina, não é correto dizer que simbolizam a resposta do país liderado por Benjamim Netanyahu depois dos ataques violentos concretizados pelo Hamas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.