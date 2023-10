Incursões no sul de Israel, a declaração de guerra ao Hamas, ataques aéreos, um cerco a Gaza, uma ordem de evacuação e uma possível invasão. De forma resumida, estes foram os desenvolvimentos do conflito que opõe as tropas israelitas ao grupo islâmico, que já vai no oitavo dia.

À medida que os dias passam, teme-se uma possível escalada no conflito entre o Hamas e Israel. Uma invasão terrestre podia gerar uma verdadeira catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, uma região do mundo com uma elevada densidade populacional, principalmente na capital, a cidade de Gaza.

Enquanto uma invasão terrestre em que Israel prometeu “erradicar” o Hamas não chega, as autoridades de Telavive apelaram a que população no norte se deslocasse para sul para minimizar os danos. No entanto, os ataques aéreos israelitas já destruíram centros residenciais e até campos de refugiados. Israel argumenta que o grupo islâmico usa civis como escudos, escondendo armas em lugares como escolas e mesquitas, enquanto o Hamas acusa as forças israelitas da morte de civis.

