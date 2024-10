A imagem que está a ser partilhada nas redes sociais mostra um avião em chamas, numa base aérea. O texto que acompanha a imagem permite assumir duas coisas: a base aérea em questão é a base aérea de Ramat David, em Israel e o autor do ataque que terá causado estragos visíveis no aeroporto foi o grupo islâmico Hezbollah.

Os autores das publicações fazem uma ressalva: “É apenas uma pequena parte dos danos causados à base aérea” mas é “improvável” que surjam imagens com maior definição. O alegado ataque do Hezbollah mostra que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão “vulneráveis” perante o grupo considerado terrorista e “não têm defesa contra isto”.

Vamos então por partes. A base aérea de Ramat David, localizada no norte de Israel perto da fronteira com o Líbano já foi atacada pelo Hezbollah mais do que uma vez nas últimas semanas de conflito. No dia 5 de outubro, o Times of Israel escrevia que o Hezbollah dizia ter disparado rockets Fadi-1 contra a base aérea, mas que o exército israelita assegurava que todos os ataques tinham sido “intercetados” ou caíram longe do alvo. A 22 de setembro, o The Jerusalem Post descreveu um “intenso ataque” com rockets dirigido contra a base de Ramat David, e explicava que durante meses a base aérea tinha sido encarada pelo grupo islâmico como um alvo principal.

O Líbano tem sido o novo palco do conflito no Médio Oriente. Depois do Hamas na Faixa de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) viraram-se também para o Hezbollah, no Líbano. Beirute tem sido um frequente palco de bombardeamentos e o exército israelita chegou a anunciar uma invasão por terra, no final de setembro.

Ainda assim, em nenhum destes artigos é possível encontrar a imagem que está agora a circular nas redes sociais.

A TrueMedia, uma plataforma sem fins lucrativos que se dedica à identificação de imagens fabricadas com recurso a Inteligência Artificial nas redes sociais identifica “provas substanciais de manipulação” de Inteligência Artificial.

A plataforma aponta alguns “sinais específicos de manipulação”, desde logo “veículos militares irreconhecíveis“, “texto distorcido“, “iluminação inconsistente e padrões de fogo não naturais”. São estes indicadores que fazem a TrueMedia classificar a imagem “como falsa” e com “indicadores de manipulação”.

Conclusão

Não há um único meio de comunicação internacional — europeus, norte-americanos, árabes ou israelitas — que partilhe a imagem em causa. Nem a imagem, nem o relato de danos substanciais na base militar Ramat David.

Além da análise pormenorizada da plataforma TrueMedia que identifica “provas substanciais de manipulação” de Inteligência Artificial, meios de comunicação como o Deutsche Welle, France 24, e o Open, analisam a imagem que está a circular nas redes sociais e traçam a mesma conclusão: houve manipulação.

