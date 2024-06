Um vídeo surgiu recentemente nas redes sociais onde se alega que um asteróide colidiu com a Lua. O conteúdo, que tem duas perspetivas — uma do impacto destrutivo do asteróide na Lua, visto a partir do espaço; e outro a partir do planeta Terra –, além do vídeo, não é acrescentada mais nenhuma informação relevante que confirme aquele suposto desastre espacial. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ao contrário do que acontece com conteúdos semelhantes, neste caso, o vídeo revela uma qualidade considerável das imagens. No entanto, se procurarmos por notícias sobre o evento catastrófico, não é possível encontrar nenhum resultado que confirme a veracidade do que foi partilhado. Nem em Portugal, nem no estrangeiro. A NASA, agência federal ligada à área da astronomia e do espaço nos Estados Unidos, por exemplo, não fez qualquer referência recente a uma colisão daquela envergadura.

Por outro lado, inserindo numa nova pesquisa os termos “simulação de uma colisão de um asteróide”, ou mesmo “o que aconteceria se um asteróide colidisse com a Lua”, aí, sim, podemos chegar a resultados que nos mostram o mesmo conteúdo que analisamos neste fact check — mas que surgem com a indicação de que foram manipulados. Ou, para sermos mais rigorosos, digitalmente fabricados.

O jornal inglês Metro partilhou, em 2021, imagens de um canal de Youtube que estaria a animar, com recurso à técnica de close-up, uma suposta colisão muito semelhante à que vemos na publicação original. Na mesma plataforma, escrevendo exatamente o mesmo texto, podemos encontrar vídeos com o nome “asteróide colide com a Lua” (em inglês) e, curiosamente, também encontramos imagens muito parecidas com a que o Observador está a verificar.

Apesar de o vídeo ser de junho deste ano, ou seja, muito recente, já foi anteriormente verificado por outros fact-checkers internacionais espalhados pelo mundo. Ainda que estejamos perante um vídeo manipulado, é importante dizer que a colisão de asteróides com planetas ou satélites já aconteceu e continua a ser uma ameaça real. Foi, aliás, isso mesmo que o astrofísico Josep Maria Trigo Rodriguez assegurou ao Observador este ano.

Também foi notícia que em 2029 um asteróide irá passar perto da Terra. Mas desse não é possível obter imagens reais e devidamente verificadas — e não, como é fácil de compreender, quaisquer registos de impactos desse corpo com a Lua. Apenas é possível encontrar imagens manipuladas digitalmente, tal como encontramos na publicação original aqui analisada. Também é relevante referir que a Lua já foi atingida por asteróides nos últimos três mil milhões de anos. Daí a sua forma repleta de crateras.

Conclusão

Não é verdade que um vídeo publicado nas redes sociais mostre, de facto, uma colisão de um asteróide com a Lua. Esse vídeo foi digitalmente manipulado e pode ser consultado em plataformas como o Youtube. É também possível encontrar uma notícia onde se fala da “possibilidade de ver uma colisão entre a Lua e um asteróide”.

