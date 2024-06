Nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Threads, estão a circular imagens de um espaço fechado, repleto de pessoas a agitar bandeiras francesas. As imagens estão a ser divulgadas como o momento em que centenas de franceses comemoram a derrota do partido do Presidente da República, Emmanuel Macron, nas últimas eleições europeias, a 9 de junho. “França celebra a derrota de Macron no Parlamento [Europeu]”, lê-se numa das publicações.

As eleições europeias deram, em França, uma vitória clara ao partido de direita radical União Nacional, de Marine Le Pen, com cerca de 31% dos votos. Já a coligação que incluía o partido centrista Renascimento (de Macron) apenas recolheu 15% dos votos — uma derrota em toda a linha para o Presidente em exercício. Em terceiro lugar ficou o Partido Socialista (que quase desapareceu da cena política nos últimos anos), com cerca de 14%.

Mas as imagens partilhadas nas redes sociais não mostram a reação de eleitores franceses ao resultado do Renascimento — elas são de um comício que decorreu ainda antes da noite em que acabaram de ser eleitos os deputados europeus que vão ocupar as funções na próxima legislatura. Portanto, terão as imagens sido captadas depois de serem conhecidos os resultados eleitorais em França? A resposta é, claramente, não.

O vídeo em causa retrata, sim, um comício do partido de extrema-direita Reconquista (liderado por Éric Zemmour) e que tinha como cabeça de lista a estas eleições a sobrinha de Marine Le Pen, Marion Maréchal. Este comício foi realizado no dia 10 de março deste ano, no Dôme de Paris (no Palácio dos Desportos), na capital francesa, como se pode ver pelas imagens partilhadas pelo próprio Presidente do partido.

O comício, num pavilhão cheio com milhares de apoiantes, marcou o início da campanha para as europeias. Os resultados eleitorais colocaram, no entanto, a coligação de que o Reconquista fez parte apenas no sétimo lugar, com 5,5% dos votos e apenas cinco deputados.

Conclusão

As imagens partilhadas não retratam as comemorações dos franceses depois da derrota de Macron nas europeias. São de um comício do partido de extrema-direta Reconquista, que teve lugar em março, três meses antes das eleições.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

