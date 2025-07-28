Está a ser partilhado nas redes sociais um vídeo que mostra um acidente de carro e identifica o local do incidente como a cidade de Albufeira, no Algarve. As imagens mostram vários carros da polícia numa rotunda e uma viatura despistada com as portas abertas. Há pelo menos 20 civis no local.

As imagens mostram viaturas da polícia que não são utilizadas em Portugal, mas sim em Espanha. Através de uma pesquisa pela imagem acima na internet, é possível perceber que o vídeo em causa retrata um caso noticiado pelos meios de comunicação espanhóis.

O Lloret Gaceta noticia que na madrugada de 12 de julho um carro passou uma barreira de segurança num estacionamento, o que desencadeou uma perseguição policial pelas ruas da cidade costeira de Lloret del Mar. Durante a fuga, o carro com matrícula francesa despistou-se numa rotunda devido à alta velocidade com que seguia numa zona movimentada da cidade.

O acidente gerou tensão entre as dezenas de pessoas que circulavam na rua e os três ocupantes — turistas de nacionalidade francesa que foram presos no local. O motorista não possuía carta de condução e testou positivo para álcool e drogas, explica o Infobae. Duas pessoas foram atingidas pelo veículo, ficaram feridas com gravidade e foram transportados para o Hospital de Blanes.

O condutor enfrenta agora acusações de condução perigosa, desobediência às autoridades e lesões corporais contra pedestres. Foi sujeito a apresentações periódicas no tribunal de Blanes a cada duas semanas. O pai do motorista, que seguia no veículo, também foi indiciado, mas tanto ele como o terceiro passageiro foram libertados depois do incidente. A notícia foi também reproduzida pelo 20 minutes, meio de comunicação suíço publicado em língua francesa, que explica que a perseguição policial começou por causa da desobediência às ordens da polícia quando o veículo passou a barreira do estacionamento.

Conclusão

As imagens partilhadas nas redes sociais que alegam ser em Albufeira o acidente de carro que resultou de uma perseguição policial não foram gravadas em Portugal. O vídeo foi captado em Lloret del Mar na madrugada de 12 de julho e retrata o despiste de um carro de matrícula francesa junto a uma avenida movimentada da cidade da costa de Espanha.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.