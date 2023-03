Nas redes sociais, foi publicado um vídeo em que se vê o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a assediar sexualmente a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, aquando do encontro dos líderes norte-americano e brasileiro na Casa Branca, no passado dia 11 de fevereiro.

O vídeo, que apresenta a descrição “o amassa mamão fica mais divertido” — numa analogia com uma canção “Mexe Mexe”, do duo Leandro e Leonardo —, mostra uma fotografia em que Joe Biden toca nos seios de Janja da Silva. Esse episódio aconteceu “ao vivo e a cores”, garante o narrador do vídeo.

Contudo, a imagem inserida no vídeo trata-se de uma montagem — e não corresponde à realidade. Na fotografia original, que foi publicada na conta pessoal do Twitter da primeira-dama brasileira no dia 11 de fevereiro, vê-se que Joe Biden toca no antebraço de Janja da Silva — e não nos seios.

O Brasil brilhando no mundo! Acompanhando @lulaoficial neste dia que marca mais uma etapa na retomada do protagonismo internacional do nosso país. Obrigada, @JoeBiden, pela recepção. pic.twitter.com/0Ite4ltwZT — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 11, 2023

Na fotografia em causa, está ainda presente o Presidente do Brasil, que assiste ao momento. Lula da Silva esteve no Brasil para um encontro com Joe Biden, numa deslocação em que os líderes dos dois países pretenderam assinalar a sintonia no combate às alterações climáticas, na luta pela democracia e defesa dos direitos humanos. “Temos de continuar a defender a democracia e os nossos valores democráticos que formam o cerne da nossa força”, defendeu o Presidente dos Estados Unidos, antes de os dois se reunirem em privado na Sala Oval.

Conclusão

A fotografia que mostra Joe Biden a assediar Janja da Silva é falsa e trata-se de uma montagem. Na imagem original, vê-se que o Presidente dos Estados Unidos tocou no antebraço da primeira-dama brasileira e não nos seios.

