André Ventura partilhou este sábado a informação de que estaria prestes a realizar-se uma palestra sobre políticas públicas em que José Sócrates surge como orador principal. Segundo o líder do Chega, o evento estaria agendado para a próxima segunda-feira, no ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa. “Isto podia ser piada mas não é! Vai mesmo acontecer! O sistema protege-se e protege os seus. Este país precisa de uma limpeza!”, atira Ventura. Será mesmo assim?

A publicação de André Ventura, partilhada ao início da tarde de sábado, 11 de fevereiro (alegadamente, na antevéspera da conferência), tinha sido vista por mais de 33 mil utilizadores da rede social Twitter ao final da manhã deste domingo. Tinha, também, até esse momento, sido repartilhada por 46 utilizadores daquela plataforma e recebido 443 “gostos”.

A conferência, de resto, é real. Mas, ao contrário do que alega o presidente do Chega, não está agendada para esta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 — aconteceu há cerca uma década, quase um ano antes de o ex-primeiro-ministro ter sido detido no âmbito da Operação Marquês.

O evento foi divulgado publicamente na altura, quer pela própria instituição quer nos meios de comunicação social, além de ser possível encontrar outros registos públicos desse momento.

José Sócrates foi, efetivamente, o orador principal de uma conferência sobre “O papel do Estado na sociedade contemporânea”. O evento realizou-se a 13 de fevereiro de 2014 e foi organizado pelo Núcleo de Alunos de Ciência Política do ISCTE. A instituição esteve representada pelo então presidente desse núcleo, João Campos, e Miguel Vale de Almeida, professor do ISCTE-IUL e ex-deputado pelo PS, foi o moderador.

Há, de resto, como já foi referido, registos públicos da realização dessa conferência. Um artigo do Diário de Notícias, por exemplo, assinalava algumas das ideias partilhadas por Sócrates na conferência, como quando defendeu que, em contraposição com o neoliberalismo, “o Estado social do século XX não veio condicionar ou limitar o indivíduo, veio libertar o indivíduo”.

Existem também registos fotográficos desse momento, publicados pelo próprio instituto universitário. Além do ex-primeiro-ministro, esses registos mostram um auditório J. J. Laginha repleto de pessoas e testemunham as presenças, entre outros, do agora ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e da ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues.

A publicação refere, claramente, que as imagens do encontro foram captadas a 13 de fevereiro de 2014.

Conclusão

André Ventura alerta para a realização de uma conferência em que José Sócrates surge como orador principal. O evento é real, mas aconteceu há quase uma década, ao contrário da alegação do líder do Chega que sugere que a conferência estaria marcada para esta segunda-feira, no ISCTE.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO