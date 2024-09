Uma alegada notícia de última hora, com as imagens e símbolo da CNN internacional, publicada a 27 de agosto, dá conta de que Kamala Harris, vice-presidente dos EUA e candidata à Casa Branca, iria exigir que todos os democratas fossem vacinados contra a Covid-19 para poderem eleger o próximo Presidente norte-americano.

Ora, uma pesquisa no site oficial da CNN, no motor de pesquisa Google e nas redes sociais do canal revela que não há qualquer artigo com o título da notícia, o que permite concluir que a CNN não a publicou e que se trata de uma informação que não é fidedigna.

Mais do que isso, uma afirmação deste género proferida por Kamala Harris seria amplamente noticiada nos órgãos de comunicação social de todo o mundo, mais ainda quando todas as atenções estão viradas para os EUA no período pré-eleitoral, e não há referências em nenhum lado.

As publicações em causa foram feitas poucos dias após a primeira entrevista de Kamala Harris desde que foi nomeada candidata do Partido Democrata à Presidência dos EUA, à CNN, e nessas declarações pareceu assumir grande parte das bandeiras de Joe Biden, elogiando amplamente a “Bidenomics” pós-Covid (política económica da administração) e apresentando quase só uma atualização da mesma em termos de imagem. A conversa não só abordou especificamente o tema das vacinas, como Harris não afirmou nada que se aproxime sequer das publicações sobre obrigações para democratas.

Além disso, há dois detalhes que saltam à vista no título da publicação: a CNN escreve “democratas” e “Covid” em caixa alta (ou seja, com a primeira letra maiúscula) e neste caso é visível que as palavras estão escritas de forma diferente.

Não é a primeira vez que Kamala Harris é alvo de desinformação relativamente à Covid-19. Na altura da pandemia houve publicações a sugerir que a vice-presidente dos EUA simulou a toma da vacina, já que havia imagens que mostravam a enfermeira a dobrar a agulha. Em causa estava um mecanismo de proteção de plástico e, mais uma vez, tratava-se de uma fake news.

Conclusão

Não é verdade que Kamala Harris tenha sugerido que os democratas tivessem de se vacinar para poderem votar nas próximas eleições presidenciais dos EUA. Não só não referiu o tema na primeira entrevista que deu desde que é candidata oficial à Casa Branca, à CNN, como há detalhes que mostram tratar-se de uma manipulação de imagens: desde logo os erros ortográficos no título. Mais do que isso, o título em causa, pesquisado em todas as plataformas oficiais, não existe.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.