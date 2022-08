Uma publicação de uma página no Facebook chamada “Decathlon Fans” promete oferecer “dezenas de bicicletas que não podem ser vendidas devido a pequenos arranhões”. “Como ainda está em bom estado, decidimos entregá-lo a todos que o compartilharam e digitaram ‘concluído'” [sic], lê-se na publicação no Facebook. Mas com um “pormenor”: o prazo para aderir à iniciativa termina a “12 de agosto”.

Apesar dos alertas de vários utilizadores do Facebook de que se trata de um esquema para fidelizar clientes numa assinatura de jogos online, a publicação, que tem dois dias, conta já com mais de 61 mil comentários e mais 100 mil partilhas.

A cada comentário feito na publicação é colocada uma mensagem quase automática, sempre igual: “Compartilhe nossas postagens em seus grupos ou perfis ativos. Confirme seus ganhos instantaneamente clicando no botão ‘Registrar’ acima gratuitamente. Basta digitar seu endereço de e-mail e retornaremos em breve. inscrição limitada boa sorte”.

Depois de carregarem na ligação para se registarem, os utilizadores do Facebook recebem uma mensagem que dá conta dos custos da subscrição: “Este serviço custa € 2,10/SMS, € 4,20/semana, IVA incluído à taxa legal, renovado automaticamente. Ao inserir o pin/palavra-passe nesta página está a confirmar que deseja subscrever a este serviço que permitirá aceder a jogos e aplicações”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A própria empresa já foi alertada para a situação e publicou um desmentido na página oficial de Facebook, esclarecendo que se trata de “páginas fraudulentas que não representam a Decathlon” e que são “informações falsas sobre oferta de bicicletas com defeito”.

“Para salvaguardarmos a segurança de todos, não partilhem qualquer tipo de dados pessoais com estas plataformas”, pede a empresa, adiantando a informação de que estará a “tomar as medidas necessárias para garantir que estas páginas sejam eliminadas”.

A publicação original foi, entretanto, apagado. Mas estão a ser criadas páginas alternativas, com ligeiras alterações introduzidas no nome e na apresentação da alegada campanha, que servem o mesmo propósito.

Conclusão

É falso que a Decathlon esteja a oferecer bicicletas com pequenos defeitos. Trata-se de uma página falsa que utiliza a imagem da marca para tentar fidelizar os utilizadores de Facebook em plataformas de jogos online com uma subscrição associada. A própria marca já publicou nas redes sociais um comunicado a desmentir, mas o número de partilhas e comentários continua a aumentar.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.