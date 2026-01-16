“Não tenho de falar da Venezuela em todo o lugar. Eu falo do que me interessa falar.” Questionado pelos jornalistas sobre se pronunciaria sobre a Venezuela, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, terá dado esta resposta evasiva.

“Tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática […] É um país que quero que esteja em paz. É preciso criar as condições para a gente conversar”, prosseguiu Lula da Silva, num vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais com a marca de água do jornal Correio Braziliense.

Nas redes sociais, alguns utilizadores dizem que estas declarações incidem sobre a captura do Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro: “Com os olhos cheios de lágrimas e gaguejando o Lula fala pela primeira vez sobre a captura de Nicolas Maduro na Venezuela”.

Segundo essa lógica, Lula da Silva teria optado por não responder às questões dos jornalistas e a dar uma resposta evasiva — irritando-se até. Tacitamente, isso significaria que o chefe de Estado brasileiro estaria insatisfeito pela captura de Nicolás Maduro.

Contudo, esse não é o contexto correto do vídeo. Apesar de ser verdadeiro, o vídeo é de 1 de outubro de 2024 — pelo menos, foi nessa data que foi publicado no canal do YouTube do jornal Correio Braziliense. O título do vídeo é: “Lula irrita-se ao ser perguntado sobre Venezuela: ‘Por que tenho de falar em todo o lugar?'”

Ora, em outubro de 2024, ainda Nicolás Maduro não tinha sido capturado e nem se imaginava que haveria uma operação militar na Venezuela — o Presidente norte-americano, Donald Trump, ainda estava em campanha e não tinha sido eleito. Isso já impossibilita que Lula da Silva estivesse a comentar o que se passou a 3 de janeiro de 2026 em Caracas.

O vídeo em questão foi gravado após Lula da Silva ter discursado na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2024 e não depois da captura de Nicolás Maduro. Há dois anos, o Presidente brasileiro estava sob pressão sobre se reconhecia — ou não — a vitória do Presidente deposto da Venezuela nas eleições presidenciais de 2024 (em que houve várias suspeitas de fraude), sendo que o chefe de Estado brasileiro manteve sempre uma postura cautelosa.

Sobre a captura de Nicolás Maduro já em 2026, o Presidente brasileiro emitiu uma nota no X em que considerou que os bombardeamentos e a captura representaram “uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”. Em público, Lula da Silva ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Conclusão

A associação entre o vídeo de Lula da Silva com a captura de Nicolás Maduro é errada. O vídeo de 2024 mostra o Presidente brasileiro a ser questionado pelos jornalistas se reconheceria ou não as eleições presidenciais venezuelanas e se o regime da Venezuela merecia uma condenação. Há dois anos, a operação militar dos Estados Unidos a Caracas era impensável — e Donald Trump ainda nem estava no cargo, o que torna a ligação infundada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.