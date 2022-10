Uma publicação viral de Facebook, datada de 6 de outubro deste ano, alega que o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, candidato às eleições de 2022, usava uma pulseira eletrónica no momento em que participava num debate transmitido na televisão. “Candidato Lula a usar pulseira eletrónica no tornozelo. É isso que quer para o Brasil? O Brasil não merece um ex-presidiário que confessou na televisão nacional que no seu governo houve corrupção. Lula não. Ele não”, descreveu o autor da publicação original. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando novamente para a publicação, não existe nenhum dado, como uma notícia ou uma fonte credível, além de uma suposta imagem, com má definição, onde se vê Lula da Silva com pulseira eletrónica junto ao pé. Portanto, perante o que se vê, não existe nenhuma prova factual de que o ex-presidente da República brasileira esteja a usar, nos dias de hoje, uma pulseira eletrónica.

Por outro lado, a imagem que se vê na publicação é referente ao debate que se realizou na Globo, no passado dia 29 de setembro, para as eleições presidenciais no Brasil — naquele caso, estava em causa a primeira volta eleitoral, que se realizou a 2 de outubro e que, não havendo nenhum candidato com mais de 50% dos votos, deu lugar a uma segunda volta, marcada para o próximo domingo, 30 de outubro.

Voltando aos momentos do debate antes da primeira volta, analisando os vários planos em que surge Lula da Silva, percebe-se que, afinal, a imagem da publicação original é completamente falsa. Não, o líder do PT não está a usar, atualmente, uma pulseira eletrónica.

É verdade que Lula da Silva esteve preso entre 2018 e 2019 por causa do seu suposto envolvimento na Operação Lava Jato, mas acabou por ser libertado em 2021, depois de o Supremo Tribunal Federal brasileiro ter revertido as condenações que pesavam sobre o antigo presidente. Ou seja, sendo libertado, não houve obrigação de ter de usar uma pulseira eletrónica que, geralmente, é usada por alguém que, apesar de estar fora da prisão, teria de continuar sujeito a algum tipo de controlo de movimentos, depois de um julgamento em tribunal.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva esteja atualmente a usar pulseira eletrónica no tornozelo. As imagens relevadas por uma publicação de Facebook foram manipuladas para que o ex-presidente brasileiro pareça estar a usar aquele aparelho eletrónico depois de ter sido acusado de corrupção enquanto presidente da República do Brasil. Ao fazer uma consulta das imagens verdadeiras do seu debate presidencial do passado dia 29 de setembro na Globo, percebe-se que Lula da Silva não tem qualquer tipo de aparelho semelhante no seu corpo.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.