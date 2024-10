Uma publicação de Facebook, de dia 21 de setembro, alega que a marca de brinquedos Lego lançou uma nova versão inspirada nas consequências do conflito na Faixa de Gaza, apenas com blocos cinzentos por montar. “Um conjunto dedicado a Gaza, o conjunto do Libano virá a seguir”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando apenas para a publicação, percebe-se que o autor apenas partilhou uma imagem sem qualquer fonte. Também não é possível verificar nenhum site onde se possa, de facto, fazer a compra do Lego em questão. Por outro lado, consultando o site da marca de brinquedos criada na Dinamarca, não é possível encontrar nenhum modelo dedicado a Gaza e ao conflito do Médio Oriente que tem oposto o Hamas e Israel.

Também é importante referir que esta publicação surgiu num grupo que defende Israel. Depois, se aquela marca lançasse mesmo um produto deste género, não passaria despercebido nas redes sociais e na comunicação social internacional. Não há nenhuma notícia credível que comprove que aquele Lego tenha sido lançado no mercado.

Conclusão

Não é verdade que a marca Lego tenha lançado um brinquedo dedicado à Faixa de Gaza. No site oficial da marca dinamarquesa não existe qualquer produto ligado à temática do conflito no Médio Oriente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.