O vídeo foi difundido em várias redes sociais em meados de fevereiro deste ano. Uma mulher de hijab, que no TikTok usa o nome de utilizador __layaali e que se chama Layla, parece troçar com os contribuintes britânicos por “pagarem os seus impostos para que ela possa continuar sem fazer nada”.

“Só quero dizer um obrigado a todos aqueles que pagam impostos porque sem vocês não estaria onde estou hoje”, diz Layla no vídeo, acrescentando que “pode sair, fazer as suas coisas e ser paga por não fazer absolutamente nada”, numa referência ao subsídio de desemprego que lhe foi atribuído.

“Falando a sério, do fundo do meu coração, muito obrigado e continuem o bom trabalho”, vê-se no vídeo, numa mensagem que tem sido interpretada como uma provocação aos contribuintes britânicos.

O excerto do vídeo, que foi publicado originalmente na conta de TikTok de Layla, uma ativista pela causa palestiniana, foi divulgado por várias contas nas redes sociais como uma alegada prova de que os muçulmanos vivem às custas dos contribuintes britânicos.

Contudo, mesmo em algumas partilhas a denunciar a injustiça dessa alegada situação, Layla já afirma que “está a caminho do centro de emprego”. No TikTok original, em que a utilizadora agradece aos contribuintes, Layla já oferece uma clarificação sobre a sua situação laboral. Esse conteúdo foi entretanto apagado e já não está disponível na sua conta pessoal: contudo, a mulher de 25 anos gravou outro vídeo a explicar que se tratava de uma “piada”.

“Estou consciente de que esse vídeo está a ser partilhado. Estou arrependida de o gravar? Não completamente, porque não estava a ser séria. Era uma piada. O vídeo era uma piada. Não estou a gozar nem com o governo nem com os contribuintes, estava simplesmente a brincar”, garante Layla num vídeo na sua conta do TikTok.

Além disso, a mesma utilizadora explica que está a ter problemas em arranjar emprego. Na sua conta do TikTok, Layla realmente mostra que, apesar de ser licenciada, não consegue arranjar trabalho, dado que não recebe respostas aos cargos a que se candidata. Em outubro de 2024, por exemplo, Layla contou que conseguiu um emprego de breve duração, mas que foi dispensada alguns meses depois.

Relativamente às acusações de que era um “mau exemplo” e um “embaraço” para os muçulmanos, no vídeo em que clarifica a situação, Layla pergunta “o que fez de mal”. “Era um vídeo com humor que muitos não entenderam. Era uma piada, mas agora sou a vilã.”

Conclusão

É verdade que Layla gravou um vídeo em que parece ridicularizar os contribuintes britânicos que lhe permitem ganhar dinheiro “sem fazer nada”. Contudo, a ativista pela causa palestiniana garante que se tratou de uma “piada” e de uma “brincadeira”, assegurando que já tinha feito várias tentativas para arranjar emprego, como mostra em outros vídeos do TikTok.



Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.