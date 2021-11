O vídeo de uma multidão em marcha por uma rua austríaca está a ser apresentado numa publicação no Facebook como sendo de um protesto “depois do bloqueio para os não vacinados” contra a Covid-19. As imagens estão a ser referidas como mostrando as manifestações contra o novo confinamento anunciado para os não vacinados na Áustria, que foi anunciado num domingo, 14 de novembro, e que entrou em vigor na segunda-feira seguinte, dia 15.

Mas o vídeo não testemunha quaisquer manifestações contra essas novas medidas anunciadas pelo Governo austríaco, liderado por Alexander Schallenberg. Mostra, isso sim, a marcha de cerca de seis mil adeptos do Borussia Monchengladbach, um clube de futebol profissional da Alemanha, até à Merkur Arena, o estádio na cidade de Graz onde a equipa iria defrontar os austríacos do Wolfsberger AC, no âmbito da competição da UEFA, Liga Europa. O vídeo foi publicado pelo RP Online, um jornal digital austríaco, a 29 de novembro de 2019.

Isto não significa que a decisão para um novo confinamento na Áustria, numa primeira fase exclusivo para quem ainda não tivesse sido vacinado — na Áustria, apenas 64% da população está completamente vacinada — não tenha deflagrado uma onda de protestos. Em Viena, centenas de pessoas concentraram-se em frente à residência oficial do chanceler austríaco para defender o levantamento das medidas, gritando: “Os nossos corpos, a nossa liberdade para decidir”, conta a BBC.

As manifestações repetiram-se, e adensaram-se, quando o confinamento foi alargado para abranger a totalidade da população, não apenas quem não recebeu a vacina contra a Covid-19 — uma decisão anunciada na sexta-feira passada, 19 de novembro, que entrou em vigor na última segunda-feira, dia 22. De acordo com o The New York Times, 40 mil pessoas saíram às ruas no fim de semana exigindo “resistência” e “liberdade”.

Conclusão

O vídeo que surge na publicação não mostra os protestos contra o confinamento anunciado na Áustria, inicialmente imposto apenas a quem não estava vacinado contra a Covid-19 e depois para toda a população. As imagens foram captadas há dois anos, em 2019, e mostram a marcha de adeptos de um clube alemão em direção ao estádio onde ia jogar contra uma equipa austríaca. De facto, a decisão para um novo confinamento na Áustria deu origem a manifestações contra a medida governamental, mas elas não estão representadas no vídeo em causa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

