No dia 3 de janeiro, a Venezuela acordou com a notícia de que o então presidente, Nicolás Maduro, tinha sido capturado por forças especiais norte-americanas.

O ataque em Caracas durou pouco mais de duas horas. Maduro foi capturado por unidades de elite do exército norte-americano, e quer o presidente venezuelano quer a mulher foram depois transportados até Nova Iorque, onde estão detidos para enfrentar acusações de narcoterrorismo.

E é aqui que entram várias teorias que circulam nas redes sociais. Uma das quais partilha imagens e vídeos que circulam online a mostrar o presidente deposto da Venezuela a ser transportado nas ruas de Nova Iorque “dentro de uma carrinha” das forças de segurança norte-americanas.

As imagens, como nos descrevem as legendas que as acompanham, “parecem mostrar o veículo a mover-se nas ruas da cidade, com uma forte presença de segurança, transformando um transporte de rotina num espetáculo global.”

Notam que o simbolismo “é impossível de ignorar” uma vez que mostram “um presidente que governou através de um palácio fortificado em Caracas é agora visto a ser transportado numa das cidades mais famosas do mundo, sob custódia dos Estados Unidos. Para muitos pareceu tratar-se não de uma questão de logística, mas sim de uma afirmação sobre poder e consequências na geopolítica moderna”.

Mas, saindo das redes sociais, é impossível de encontrar estes mesmos vídeos partilhados por uma qualquer fonte fidedigna, como por exemplo meios de comunicação social, o que nos leva a concluir tratar-se de uma imagem manipulada.

E não é por falta de cobertura mediática da captura de Nicolás Maduro. Como podemos ver, em meios como a CNN e como a Fox News, desde a chegada de Maduro aos Estados Unidos (através de helicóptero) à viagem de Maduro para o Tribunal onde começou a ser julgado, vemos que em momento algum o Chefe de Estado recentemente deposto é transportado por um veículo de portas abertas.

As imagens reais mostram Maduro cercado por dezenas de agentes da DEA (Drug Enforcement Administration – agência que combate o tráfico de droga dentro e fora dos Estados Unidos) a entrar no veículo que o ia levar a tribunal (que não é o mesmo veículo que aparece nas redes sociais – que mostram uma carrinha branca com a porta de trás aberta).

Conclusão

A captura e a chegada de Nicolás Maduro aos Estados Unidos (assim como a sua viagem ao tribunal de Nova Iorque, onde decorreu a primeira sessão do seu julgamento) foi amplamente coberta pela comunicação social. Há dezenas de vídeos que mostram todas estas etapas do presidente deposto da Venezuela.

Ainda assim, nenhum meio de comunicação social partilha as imagens que são partilhadas nas redes sociais, que por si só têm algumas incoerências (como a troca de veículo no qual seguia o líder venezuelano), o que nos leva a concluir tratarem-se de imagens manipuladas com recurso a Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.