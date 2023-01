De novo o Pingo novo a surgir no Facebook, de novo uma campanha falsa. “Olá a todos, temos o prazer de anunciar que enviaremos mil sacolas de presentes especiais para todos que escreverem pronto antes de 27 de janeiro de 2023”, alega uma publicação do passado dia 24 de janeiro deste ano. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Logo à cabeça, denota-se um erro clamoroso: a página do Pingo Doce que apresenta esta campanha chama-se “Pingo Doce Fans”. Como é público — e para isso basta uma pesquisa rápida sobre a página oficial desta marca de supermercados –, essa não é a designação do Pingo Doce. Depois, esta mesma página apresenta-se como “Loja de conveniência”, o que por si só é estranho, estando em causa uma das maiores cadeias de supermercados de Portugal. Conta com apenas 49 gostos e 57 seguidores. E, claro, apenas uma publicação: a do suposto concurso.

Se analisarmos de perto algumas das imagens da publicação original percebemos que estamos perante produtos estrangeiros. Ao se fazer zoom in na quarta fotografia, é bem visível a etiqueta a dizer “USA” (Estados Unidos da América). Ao usar a plataforma de identificação de imagens TinEye chegam-se a dois resultados: uma das imagens vem associada à marca Aldi, multinacional alemã com uma das maiores cadeias de supermercado do mundo.

Finalmente, o Observador contactou o Pingo Doce, detido pelo grupo Jerónimo Martins, para se perceber se esta campanha teria sido feita este ano. “É falso”, responderam, alegando que estamos perante uma página falsa que usurpa a marca e o logotipo do Pingo Doce.

Conclusão

Não é verdade que o Pingo Doce tenha lançado, no dia 24 de janeiro deste ano, uma campanha onde oferece cerca de mil sacolas com “presentes especiais”. Essa ação comercial foi negada pela própria marca ao Observador. A página em questão não é a mesma da marca de supermercados.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.