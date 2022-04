Está a circular no Facebook uma publicação que alega que a Câmara Municipal do Seixal tem placas de identificação no concelho que “ostentam” a bandeira da Rússia, sugerindo que a autarquia comunista apoia Moscovo na atual guerra. É falso: a Câmara do Seixal explica ao Observador que os elementos das placas representam “o conceito identitário do concelho” e garante que “não existe associação a bandeiras de qualquer país”.

“Placas de identificação no Concelho do Seixal e das suas freguesias, ostentam uma bandeira da Rússia desfraldada ao vento. Estão espalhadas por todo o concelho. Câmara do PCP obviamente”, lê-se numa publicação de Facebook com mais de uma centena de comentários e 30 partilhas.

Nas fotografias da publicação, é possível ver quatro cores: branco, azul, vermelho e vermelho escuro. Neste caso, os totens dizem respeito a Paio Pires.

Contactado pelo Observador, o gabinete de imprensa da Câmara Municipal do Seixal explica que “os equipamentos em causa são totens de identificação das freguesias do concelho do Seixal” e afirma que começaram a ser instalados em 2019. Portanto, muito antes do atual conflito.

O primeiro elemento gráfico “é a referência ao Concelho do Seixal sobre um fundo branco”, explica a Câmara.

O vermelho e o azul correspondem “à ordenação heráldica do brasão e bandeira do município do Seixal”, como se pode verificar aqui. As mesmas cores são utilizadas também no logótipo da autarquia que existe desde 2010.

No site oficial, a autarquia detalha o que simbolizam as cores: “A cor azul transmite a identidade ribeirinha, a tradição e os valores duradouros da instituição, ao mesmo tempo um sinónimo de estabilidade, sensibilidade, seriedade, conhecimento e confiança. O vermelho ilustra a vida, a força, o dinamismo, a sedução, a coragem, a ação e o património edificado, urbano e industrial”.

Por último, as placas “apresentam uma terceira ‘onda’ de cor diversa de acordo com cada uma das seis tradicionais freguesias do Concelho: vermelho escuro (Aldeia de Paio Pires, Corroios e Fernão Ferro), azul (Amora), verde (Arrentela) e violeta (Seixal)”, acrescenta a resposta enviada ao Observador.

Na galeria em baixo, através de fotografias cedidas pela Câmara do Seixal ao Observador, é possível constatar as diferentes variações de cor.

Fica claro que não existe nestes elementos associação a bandeiras de qualquer país, mas sim um conceito identitário próprio do Concelho do Seixal. As cores estão relacionadas com os brasões e bandeiras do município e das freguesias, sendo por isso a afirmação falsa”, afirma a Câmara do Seixal.

Ao Observador, a autarquia comunista lamenta ainda que “se utilize a guerra e o sofrimento das populações como arma de arremesso político e para se lançar mais uma campanha de desinformação e mentira sobre a Câmara Municipal do Seixal”.

Conclusão

Falso. A Câmara Municipal do Seixal não tem placas de identificação que “ostentam” a bandeira da Rússia. Trata-se de totens de identificação das freguesias do concelho e representam “um conceito identitário próprio”. As cores “estão relacionadas com os brasões e bandeiras do município e das freguesias”. Além disso, os equipamentos começaram a ser instalados em 2019. Portanto, antes da atual guerra entre Rússia e Ucrânia.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.