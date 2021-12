Uma publicação que está a circular nas redes sociais mostra um post do alegado primeiro-ministro da África do Sul no Twitter a negar a existência da nova variante da Covid-19, Ómicron. Mas o post foi feito numa conta falsa e nem sequer existe na África do Sul o cargo de primeiro-ministro.

“Mentiras, mentiras. Estamos óptimos aqui na África do Sul. Nada de variante”, lê-se na publicação. “A taxa de desemprego está nos 40%. O preço da gasolina está nos dois dólares por litro. A pobreza e o desemprego são as grandes pandemias aqui e não esta coisa da Covid”, continua.

No tweet em causa, o autor apresenta-se com o nome de utilizador “Prime Minister” (primeiro-ministro). E logo aqui há uma incongruência: não há primeiro-ministro na África do Sul. A Constituição da República da África do Sul, estabelecida em 1996, lista uma série de posições executivas. E nenhuma é a de primeiro-ministro. Tal cargo deixou de existir depois das reformas constitucionais em 1984. O último primeiro-ministro sul-africano foi Pieter Willem Botha, que depois se tornou o primeiro presidente do país, também em 1984. Atualmente, o presidente do país é Cyril Ramaphosa.

O tweet foi partilhado no Facebook, através de uma captura de ecrã, por um outro utilizador.

E há mais dados falsos nesta conta, que existe desde 2015 e tem mais de 20 mil seguidores. O nome da mesma é @Jamnandasgodan, ou seja, Pravin Jamnadas Gordhan. Acontece que Pravin Jamnadas Gordhan é o ministro das Empresas Públicas da África do Sul, e não primeiro-ministro. A conta também usa uma fotografia de Pravin Jamnadas Gordhan. Mas este não é o perfil oficial do governante — esse pode ser consultado no site do governo sul-africano.

Acresce que a conta também não é oficialmente verificada. A maioria das contas oficiais de Twitter do governo sul-africano são verificadas. É o caso da página do presidente, da presidência, do próprio governo ou ainda do Tesouro Nacional.

Podemos por isso concluir, desde já, que a informação é falsa.

Como já foi referido, a África do Sul é liderada pelo presidente Cyril Ramaphosa, que já reconheceu a existência da variante Ómicron no país e alertou para os perigos da mesma: “Há várias preocupações em torno da variante Ómicron e ainda não sabemos exatamente como é que esta nova estirpe se vai comportar daqui para a frente”. O alerta foi deixado num comunicado oficial, emitido a 28 de novembro.

Dois dias antes, a Organização Mundial da Saúde explicava que a nova estirpe foi inicialmente detetada na África do Sul. Entretanto, a Ómicron já foi detetada em mais de 50 países do mundo, incluindo Portugal.

Conclusão

É falso que o primeiro-ministro da África do Sul tenha negado a existência da variante Ómicron. Isto porque nem sequer existe o cargo de primeiro-ministro no país. A África do Sul é liderada por um presidente, Cyril Ramaphosa, que já reconheceu a existência da variante e alertou para os perigos da mesma em várias ocasiões.

A mensagem foi difundida a partir de uma conta de Twitter falsa e não verificada, que tem mais de 20 mil seguidores. A conta usa o nome e a foto do ministro das Empresas Públicas da África do Sul.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.