A publicação começa com uma afirmação forte: “Mais um aborto nacional.” E refere-se à “destruição do Aeródromo da Guarda” para a construção, “no meio da pista”, de um Data Center da Telecom, em 2013. Dos 600 empregos que este utilizador do Facebook alega terem sido prometidos na altura, “nem 60 existem” atualmente, garante.

No texto consta ainda que com isso “acabou o centro de investigação aeronáutica da UBI”, que o “aeródromo servia a região da Cova da Beira” e quando foi encerrado “eram feitos voos para Bragança, Vila Real, Lisboa e Faro”.

O centro de dados então da Portugal Telecom (entretanto comprada pela Altice, em 2015) foi inaugurado em setembro de 2013 e, na altura, o presidente executivo da empresa, Zeinal Bava, garantia a criação de 400 empregos diretos numa primeira fase, como pode ler-se nas notícias publicadas.

Num estudo publicado pelo Conselho industrial para o desenvolvimento sustentável constava que, “além de contribuir para a formação de especialistas, a PT Portugal” esperava “ter impacto direto na criação de emprego na região [da Covilhã], sendo expectável que, com a conclusão do projeto” fossem “criados 400 empregos diretos e 1000 empregos indiretos”.

É verdade que estas promessas não foram cumpridas? Questionada sobre o Observador sobre a veracidade do que é escrito nesta publicação, fonte oficial da Altice afirma que “não comenta decisões assumidas por estruturas acionistas anteriores”, referindo-se à PT que comprou em 2015. Ainda assim, esclarece que, “desde o início da operação da Altice em Portugal, foram criados mais de 500 postos de trabalho na Covilhã. A Altice Portugal tem orgulho no contributo dado, proativa e diretamente, para o desenvolvimento económico e social do distrito de Castelo Branco, através do investimento em infraestruturas, na expansão de negócio e estratégia tecnológica e na criação de emprego qualificado.”

Em dezembro do ano passado foi noticiada pela Bloomberg a intenção da Altice de vender este centro de dados que tem 24 salas de tecnologias de informação e “capacidade para instalar mais de 50 mil servidores ligados à rede de fibra ótica”, de acordo com o que consta no site da Altice Empresas.

Conclusão

O que é escrito nesta publicação não é verdade. Não foram prometidos 600 empregos na altura em que foi construído o centro de dados da Covilhã, mas sim 400 empregos diretos (e mil indiretos), segundo declarações do presidente da então dona do centro, a Portugal Telecom. Quanto ao número de empregos que foram criados desde então, o autor da publicação alega que “nem 600 existem”. O centro passou a ser gerido pela Altice a partir de 2015, altura em que a PT foi comprada, e garante que assumiu operações já foram criados 500 postos de trabalho naquele centro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.