Com a crise no mercado da habitação a ser um dos temas mais recorrentes da agenda mediática, as redes sociais são palco para a partilha de várias queixas perante os elevados preços praticados e, nalguns casos, as condições precárias das casas.

No Facebook, uma utilizadora partilhou algumas fotografias de um quarto, com apenas 5 metros quadrados, alegadamente no centro de Lisboa. O valor do aluguer seriam 1.299€ mensais.

As condições do quarto, e o valor exigido, chocaram alguns leitores.

O suposto anúncio é escrito num estilo algo invulgar, com alguma ironia. Por exemplo: “Arrenda-se belíssimo quarto no Centro de Lisboa! Decoração moderna, projeto arrojado e ótima localização. Com jeitão contemporâneo este quarto de 5m² é minimalista e elegante.”

Na mesma publicação são discriminadas as supostas “condições” exigidas para o aluguer do quarto: “3 recibos de IRS”; “3 Cartas de recomendação escritas à mão por locadores portugueses anteriores falando bem como locatários”; “Ter menos de 1,90 de altura e menos de 85kg para melhor conforto no espaço”. Não estamos perante o tipo de requisitos que costumam ser exigidos no momento de alugar um quarto. Um outro ponto que levanta questões é o facto de ser cobrado 1,5€ por cada visita. Todo este cenário causou estranheza também nos leitores.

Um dos leitores diz mesmo: “Era uma casa de banho e transformaram num espaço chamado quarto. Com tantos requesitos [sic] julguei que fosse uma SUITE MASTER!!! Pobre alma que escroqueia quem necessita!” Outra diz-se “chocada” com o suposto anúncio. E há ainda quem ataque diretamente a autora do post: “A senhora que publicou isto voce nao tem vergonha na cara? A crise que estamos a passar e alugam um quarto, a esse preço? Nao lhe deve faltar no bolso né, ganhe vergonha na cara pah [sic].”

Nos comentários da publicação encontramos também alguns utilizadores do Facebook a questionarem a autora sobre se se tratava de uma brincadeira. Comentários que permitem perceber que a intenção original da autora do post — fazer uma sátira aos preços que se encontram no mercado de arrendamento — escapou a muitos dos utilizadores do Facebook que foram confrontados com a publicação. É a própria autora quem acaba por admitir, em resposta a alguns dos comentários, que, sim, tratava-se de uma crítica às condições do mercado de habitação com as quais se tem deparado, com uma carga de ironia à mistura.

Contudo, apesar de o anúncio ser falso, as fotos são reais.

Demonstram de facto quartos de tamanhos muito reduzidos, que pertencem a um hostel em São Paulo, o “São Paulo Hostel Clube”. De acordo com o site daquela espaço, estas divisões são chamadas “quartos-cápsula”. São inspirados no modelo oriental de alojamentos reduzidos.

Conclusão

Este anúncio no qual são cobrados 1.299€ por mês por um quarto de 5 metros quadrados é falso. Para além do tom incomum utilizado neste tipo de ofertas, a própria autora da publicação nas redes sociais reconhece que se tratou de uma brincadeira. As imagens utilizadas para ilustrar, são de um hostel no Brasil, o “São Paulo Hostel Clube”. Mostram “quartos-cápsula”, inspirados num modelo oriental de alojamentos reduzidos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

