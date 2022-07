Têm sido várias as críticas ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 79 anos, de que não estará nas suas plenas condições mentais para estar à frente dos destinos do país. Agora, surge uma alegada capa a circular nas redes sociais, onde é possível ver o líder norte-americano a segurar uma banana junto do ouvido, como se fosse um telefone.

A capa é visível na imagem corresponde à revista “Alzheimer’s Today”, especializada nesta doença e direcionada para cuidadores que vivam com quem sofre de Alzheimer ou doenças associadas. No fundo da capa, surge o suposto título: “Paciente do ano.”

Mas esta revista terá mesmo feito capa com Joe Biden? Não, trata-se apenas e só de uma montagem. Não é possível encontrar esta capa no arquivo de capas da revista “Alzheimer’s Today”, nem encontrá-la nas redes sociais oficiais desta publicação.

Além disso, o conteúdo da capa, com Joe Biden a segurar uma banana como se fosse um telefone, foi também desmentido pela própria revista. Ao Observador, uma porta-voz da “Alzheimer’s Today”, Sandy Silverstein, garante que a capa é “completamente falsa”.

“Esta imagem é falsa e enganadora e estamos chocados com o uso não autorizado da nossa revista de marca registada, projetada para ajudar famílias afetadas pela doença de Alzheimer”, explica a responsável numa resposta escrita enviada ao Observador, em que apela ainda ao Facebook para que “remova imediatamente este conteúdo das sua plataforma”.

Conclusão

Numa altura em que a idade e consequente saúde mental de Joe Biden, de 79 anos, tem sido questionada (e numa altura em que Biden admite recandidatar-se a um segundo mandato), circula nas redes sociais uma imagem do presidente norte-americano em que este faz supostamente capa de uma edição de uma revista especializada na doença de Alzheimer.

Na capa, é possível ver Joe Biden a segurar uma banana junto ao ouvido como se estivesse a conversar ao telemóvel. Associado à imagem, surge o título “Paciente do Ano”. Contudo, esta capa não passa de uma montagem.

Foi deturpada, sendo possível comprovar isso mesmo através do arquivo da publicação, que não contém qualquer capa igual ou parecida. Nem é possível encontrar a mesma nas redes sociais da “Alzheimer’s Today”, revista que fez também um desmentido desta publicação partilhada por vários utilizadores.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.