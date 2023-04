No dia 30 de março teve lugar em Lisboa uma manifestação em defesa do Alojamento Local, contra as medidas decretadas pelo Governo que incidem sobre o setor, como a suspensão de emissão de novas licenças até 2030 e a aplicação de uma taxa extraordinária de 35% sobre os imóveis em alojamento local.

Nas redes sociais está a circular a imagem de um manifestante alegadamente a segurar um cartaz no qual pode ler-se a sigla da Associação Nacional de Alojamento Local (na imagem, a sigla apresentada é “ANAL”).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem também esteve presente na manifestação foi o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E através da página de Twitter de Carlos Moedas é possível perceber que a imagem que está a circular é uma montagem. Através de um conjunto de fotografias partilhadas no dia 30 de março pelo autarca, pode ver-se a mesma pessoa da montagem, mas com o cartaz verdadeiro, que diz apenas “AL — Pela Economia Local”.

A propósito desta imagem, o Observador contactou o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, que garante que o organismo a que preside é a única entidade representativa do Alojamento Local a nível nacional.

Com uma pesquisa na internet, não se encontra nenhuma referência à suposta “Associação Nacional de Alojamento Local”.

Conclusão

A fotografia que está a circular nas redes sociais é, na verdade, uma montagem. No cartaz original pode ler-se apenas “AL — Pela Economia Local”. A sigla que encontramos na imagem seria referente a uma suposta “Associação Nacional de Alojamento Local”, mas a entidade representativa do setor a nível nacional é a “ALEP — Associação do Alojamento Local em Portugal”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: