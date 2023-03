“Estamos aqui um dia antes de morrer. É um pré-funeral”. São as frases de uma manifestante pelo alojamento local que antecedem as declarações de Carlos Moedas num protesto contra as novas medidas para o alojamento local. O autarca de Lisboa acredita que estas são um “sinal de imposição, a dizer que este setor tem que acabar”. E alerta que esta é a atividade “de muitas famílias que vivem com dificuldades e que têm aqui um ganha-pão”.

