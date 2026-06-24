Conhecida pelos episódios premonitórios, terá a série de animação Simpsons previsto também, há 14 anos, o surto de hantavírus a bordo do navio cruzeiro MV Hondius, que deixou o mundo inteiro em alerta no passado mês de maio? Várias publicações que circulam nas redes sociais sugerem que sim.

“Os Simpsons avisaram-nos em 2012 — a temporada 23, episódio 19 apresenta um navio de cruzeiro preso por um surto de vírus mortal. Avançando para 2026: o Hantavírus atinge o MV Hondius, com 23 passageiros já dispersos por todo o mundo (incluindo para os EUA), várias mortes e casos confirmados. 23 passageiros doentes… 19 = ADN? IYKYK. Coincidência ou programação preditiva?”, lê-se na publicação, que relaciona o número de passageiros que saíram do navio antes da quarentena na ilha de Santa Helena (23) com o número do episódio da temporada da mítica série televisiva em que o surto terá sido previsto.

Na imagem partilhada nas redes sociais, vê-se Bart Simpson a apontar para um navio repleto de formas de vírus de cor verde, representando uma infeção generalizada. O navio em causa tem o nome ‘Corona Cruises’ [cruzeiros Corona].

O episódio a que as publicações se referem é o 19º da 23.ª temporada — das 37 temporadas da série —, intitulado “A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again” [“Uma coisa absolutamente divertida que Bart nunca mais fará”]. Nesse episódio a família embarca num cruzeiro, para umas férias. Na esperança de prolongar a viagem, Bart decide inventar uma história, fazendo tripulação e passageiros acreditarem que existe uma pandemia (causada por um vírus chamado pandoravírus) e que voltar para terra seria perigoso.

No entanto, apesar da referência a uma pandemia, o episódio em causa não previu um surto de hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro em 2026 — aliás, segundo a história contada no episódio em causa, transmitido em 2012, o surto estaria a afetar terra, estando os navios a salvo do contágio (precisamente o contrário do que aconteceu em 2026, quando um surto foi detetado a bordo do navio MV Hondius, que fazia a ligação entre a Argentina e Cabo Verde, com paragem em várias ilhas remotas para observação de vida selvagem, e que acabou por provocar a morte a três pessoas).

Para além disso, a foto que acompanha as publicações também é falsa e não foi retirada do episódio 19 da 23ª temporada da série. Nesse episódio, Bart Simpson aponta para um navio chamado “Royalty Valhalla”, e que não estava coberto com quaisquer formas de vírus de cor verde. A adulteração da imagem foi feita com recurso a ferramentas de Inteligência Artificial.

Conclusão

A série de animação norte-americana Simpsons não previu o surto de hantavírus que afetou o navio cruzeiro MV Hondius, que, com cerca de 150 pessoas a bordo, fazia a ligação entre a Argentina e Cabo Verde numa viagem turística destinada a conhecer a vida selvagem em diversos locais remotos do Atlântico.

No episódio onde alegadamente teria sido previsto o surto, Bart Simpson inventa a existência de uma pandemia em terra, de modo a prolongar as férias num cruzeiro onde viajava com o resto da família — uma situação sem paralelo com a que ocorreu em 2026, quando o surto de hantavírus foi detetado precisamente a bordo de um cruzeiro.

Recorde-se, no entanto, que a série Simpsons previu, por exemplo, a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, um escândalo de corrupção na FIFA ou a atuação de Lady Gaga numa final do Super Bowl.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.