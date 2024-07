Uma das séries de animação norte-americanas mais conhecidas de sempre é “Os Simpsons”, os famosos bonecos amarelos que vivem em Springfield. Além do seu humor cáustico, esta série tem sido referida por, alegadamente, prever uma série de acontecimentos em alguns dos seus episódios com figuras públicas como Lady Gaga, os Beatles ou o antigo presidente dos Estados Unidos, e de novo candidato nas próximas eleições, Donald Trump. Uma recente publicação de Facebook questiona-se sobre se, ao contrário de previsões anteriores, em relação ao atentado que decorreu este mês contra Donald Trump na Pensilvânia durante um comício “Os Simpsons” falharam. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Na publicação em questão vemos apenas duas imagens: uma de Donald Trump nos “Os Simpsons” a discursar, e outra já deitado num caixão aparentemente morto. Mais nenhuma informação foi adicionada sem ser o autor dizer que a série errou no seu prognóstico porque Trump continua, afinal, vivo. Por exemplo, é verdade que a série “adivinhou” em 2015 a candidatura de Donald Trump em 2024, como mostrou um dos produtores deste projeto, na sua conta oficial de Twitter. No entanto, esta morte, não.

Por outro lado, olhando para a página de curiosidades dedicada aos “Os Simpsons” chamada simpsonswiki (que não é um site oficial ligado ao projeto, mas sim uma base de dados disponível na internet), é possível perceber quantas vezes é que Donald Trump é referido ou surge mesmo na série. Não existe nenhuma menção à morte do agora candidato às presidenciais dos EUA. Também não é possível corroborar a veracidade daquela publicação utilizando ferramentas de identificação de imagens como a Google Images.

O que se encontra, numa nova pesquisa, são vários artigos de média tradicionais ou de fact-checkers internacionais, desde 2017, a desmentir que Donald Trump tenha morrido num episódio daquela série criada por Matt Groening. É importante dizer que esta suposta “morte animada” começou por ser divulgada em plataformas como o 4chan, onde qualquer pessoa pode comentar e partilhar imagens de forma anónima.

Conclusão

Não é verdade que Donald Trump tenha aparecido morto num episódio de “Os Simpsons”. Uma publicação alega que a série norte-americana criada por Matt Groening falhou naquilo em que costuma também ser conhecido: nas suas previsões. No entanto, o autor em questão não diz em que episódio ou temporada a morte do candidato republicano às eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos tenham acontecido. Outros fact-checkers internacionais, tal como o Observador, também desmentiram que tal previsão tenha ocorrido.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

