Está a circular nas redes sociais um vídeo que mostra um corpo estendido no chão e coberto por um saco de plástico que se mexe enquanto um repórter fala para uma câmara de televisão. Vários utilizadores de redes sociais afirmam que se trata de uma reportagem de um canal de notícias alemão sobre falsas mortes por Covid-19. Mas não: trata-se de uma manifestação contra a falta de medidas de combate às alterações climáticas na qual os participantes simulam ser cadáveres, vítimas do clima. E a reportagem não foi emitida na Alemanha, mas sim na Áustria, no início de fevereiro.

“Um dos ‘MORTOS’ se levanta e outro se mexe lá atrás, enquanto o repórter anunciava que muita gente estava MORRENDO, na Alemanha, por causa da ômicron. Teatro NOJENTO”, lê-se na publicação partilhada no Facebook. O autor da publicação sugere ainda que este tipo de notícias é divulgado por motivos financeiros. “Vale tudo para vender vacina”, acrescenta um outro utilizador nos comentários.

As imagens foram partilhadas em vários países. Nesta publicação, o utilizador partilha apenas um excerto. Nunca filma o repórter na íntegra nem o oráculo da notícia. O foco do vídeo é apenas o corpo que se mexe, ao fundo, enquanto os restantes estão imóveis.

Mas o vídeo completo foi partilhado no canal de informação austríaco OE24TV, que transmitiu a reportagem, e pode ser visto também no YouTube, aqui. O vídeo é intitulado: “Viena: demonstração contra a a política climática.” O mesmo se pode ler no oráculo (que é cortado propositadamente no excerto partilhado, mas que ainda assim pode ser lido parcialmente).

A imagem total pode ser vista em baixo, através de uma captura de ecrã do vídeo que foi partilhado no YouTube do canal OE24TV.

Como já referido, as imagens nada têm a ver com a Covid-19 ou a variante Ómicron, como alegam os utilizadores de redes sociais. E também não há qualquer ligação à Alemanha. Trata-se, sim, de um protesto de ambientalistas em Viena, na Áustria. Os manifestantes queriam alertar para o impacto das alterações climáticas e criticar a falta de medidas do governo austríaco para combater este fenómeno. Para transmitirem a mensagem de que é urgente agir, fingiram ser cadáveres, vítimas deste fenómeno. O protesto ocorreu em frente ao gabinete oficial do chanceler austríaco, Karl Nehammer.

Durante a reportagem, o jornalista descreve o cenário que presencia e relata que a manifestação representa as vítimas mortais das alterações climáticas. Cita também um estudo da revista científica Nature que indica que 49 pessoas na Áustria vão morrer todos os dias por causa dos efeitos negativos deste fenómeno nos próximos anos. No protesto participaram precisamente 49 falsas vítimas mortais das alterações climáticas, em alusão ao estudo.

A ação foi organizada pelo grupo Fridays for Future Vienna, que publicou imagens do evento na página oficial de Facebook. “Precisamos de uma nova lei climática para reduzir as nossas emissões agora!”, lê-se na mensagem. “Por cada dia que não reduzimos as emissões, 49 pessoas vão morrer até ao fim do século”, acrescentam os organizadores, citando uma vez mais o estudo da Nature.

Também é possível ver os manifestantes com cartazes com palavras de ordem relacionadas com o clima.

Contactado pelo Observador, o jornalista responsável pela reportagem, Marvin Bergauer, confirma que é um repórter da OE24TV e que o protesto nada tinha a ver com a Covid-19, mas sim com as alterações climáticas. “Foi uma manifestação organizada pela Fridays for Future. Protestaram contra o governo austríaco que, na opinião deles, não está a fazer o suficiente em matéria de alterações climáticas”, lê-se na resposta enviada pelo jornalista ao Observador.

Marvin Bergauer critica ainda a desinformação divulgada nas redes sociais a partir do vídeo: “É o resultado de acreditar em tudo o que se vê nas redes sociais sem contexto: milhares de pessoas morrem pela Covid-19 todos os dias e as pessoas só querem saber da forma como, na opinião delas, a comunicação social tenta espalhar propaganda falsa e que os media estão a encenar a pandemia”. “Isto é triste e demonstra a forma trágica como a sociedade funciona”, lamenta ainda o jornalista.

O protesto também foi noticiado por outros órgãos de comunicação social austríacos, como a Radio FM4. Mais uma vez, não há referência a mortes por Covid-19 nem à variante Ómicron.

Conclusão

Falso. A televisão alemã não exibiu falsos cadáveres numa reportagem sobre efeitos da Covid-19. Trata-se de uma reportagem emitida na Áustria sobre uma manifestação contra as alterações climáticas. Os manifestantes simularam ser cadáveres, para alertar para a necessidade de o governo austríaco criar medidas que combatam este fenómeno. No vídeo em questão, há uma pessoa que está deitada no chão, coberta com um saco de plástico, que se mexe. Mas trata-se de um manifestante, e não de uma alegada vítima mortal da Covid-19.

Ao Observador, o jornalista responsável pela reportagem confirma que nunca a Covid-19 foi mencionada e que se tratou apenas de uma manifestação contra a falta de medidas de combate às alterações climáticas. E critica a desinformação divulgada nas redes sociais: “Isto é triste e demonstra a forma trágica como a sociedade funciona”.

