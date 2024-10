A 1 de outubro de 2024 foi publicado na rede social Threads um vídeo que alega mostrar a transmissão feita pela televisão estatal iraniana de uma prova feminina de atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano. No vídeo em questão, o corpo das atletas é quase todo ocultado por retângulos e asteriscos pretos, que foram sobrepostos com o suposto objetivo de poder transmitir as provas sem mostrar o corpo feminino.

O Irão é um dos países onde os direitos das mulheres são mais limitados, e embora a participação e competição feminina seja permitida em vários desportos, a televisão estatal do país impõe apertadas restrições à sua transmissão, precisamente por causa das restrições relativamente à exposição dos corpos das atletas.

Mas, apesar disto, será que o vídeo é real?

Vamos por partes: a primeira pista de que o vídeo não é real está, precisamente, na cor da pista de atletismo. No vídeo, a pista onde as atletas estão a fazer a prova é cor de laranja e nos Jogos Olímpicos de Paris todas as pistas eram roxas, em homenagem aos campos de lavanda da região da Provença. Logo, o vídeo não poderia mostrar qualquer ação a decorrer nos Jogos Olímpicos deste ano.

Na verdade, a prova que vemos no vídeo aconteceu em 2013.

Uma rápida pesquisa através da ferramenta Google Lens, utilizando um frame do vídeo, conclui também que esta não é a primeira vez que o mesmo vídeo é utilizado para espalhar desinformação com conteúdo semelhante. Uma publicação partilhada no Twitter em outubro de 2019, muito antes dos Olímpicos de Paris, afirmava que as imagens mostravam como a televisão estatal iraniana transmitia uma prova feminina de atletismo.

Então, de onde surgiu o vídeo que foi partilhado agora no Threads e que já circula nas redes sociais desde 2019?

Não se sabe quem o criou, mas a ideia parece ter sido inspirada num segmento do programa “OnTen”, um programa televisivo de sátira política e social produzido nos Estados Unidos e criado por uma equipa de argumentistas iranianos. No segmento, publicado no canal de Youtube oficial do programa em 2013, é mostrado um vídeo muito semelhante ao que está em análise, satirizando a censura feita pelo Irão. No final, o apresentador termina o programa com ironia: “É assim que se resolve o problema de transmitir desportos femininos na televisão.”

Conclusão

Não é verdade que o vídeo que está a circular no Threads mostre a censura feita pela televisão estatal iraniana a uma prova feminina nos Jogos Olímpicos de 2024.

O Irão impõe restrições à transmissão de desportos femininos na televisão para não expor o corpo das atletas, mas as imagens editadas com faixas negras por cima das atletas não fizeram parte da cobertura do evento em Paris. Além disto, elementos como a cor da pista de atletismo e posts partilhados em 2019 com as mesmas imagens ajudam a provar que a alegação feita publicação não é verdadeira.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.