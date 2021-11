“Tomou a vacina, não tomou?”, pergunta o príncipe Carlos. “Sim, sua excelência, tomei”, responde-lhe um homem de uniforme e mãos atrás das costas. “E como se sente?”, inquire o príncipe. “Sinto-me ótimo! Nunca me senti tão bem na minha vida inteira“, assegura o homem, antes de desmaiar e cair no chão, perante o espanto do herdeiro da coroa britânica. Na legenda que acompanha o vídeo, parecem restar poucas dúvidas de que o desmaio está relacionado com a vacina contra a Covid-19, que “não é uma vacina, é uma arma biológica”.

A publicação, que inclui o vídeo e a legenda, tem circulado em páginas e grupos do Facebook nas últimas semanas. Contudo, trata-se de uma manipulação — e o conteúdo da publicação não corresponde, de todo, à verdade. Nem mesmo o diálogo que se ouve nas imagens.

“O Charles da Inglaterra, fala com um homem vacinado que díz sentir-se muito bem. Mas desmaia à frente dele, que reage como se nada fosse… O segurança a proibir fotos, outros riem e o príncipe vai e inaugura uma placa. Tudo muito real. Tudo normal. Não é una vacina, é una arma biológica”, assegura, num português altamente duvidoso, a publicação que acompanha o vídeo.

As próprias vozes que encetam o diálogo não parecem bater certo com as imagens. Isto porque — sem surpresas — as vozes que se ouvem não são as vozes reais. O vídeo foi dobrado (e com pouco rigor) para fazer a conversa parecer-se com uma interação sobre vacinas. Porém, não foi nada disso que aconteceu naquele momento, que foi, na verdade, filmado em julho de 2020 — ou seja, vários meses antes do arranque do processo de vacinação.

As imagens originais são fáceis de encontrar. Na página do jornal britânico The Telegraph no YouTube podemos ver uma versão integral do vídeo.

O que se passou, então? Em julho de 2020, o príncipe Carlos, filho mais velho da Rainha Isabel II, fez uma visita a um centro de distribuição da cadeia de supermercados britânica Asda. Durante essa visita, o príncipe conversou brevemente com alguns funcionários da cadeia de supermercados e, durante essa conversa, um dos funcionários desmaiou. O incidente foi noticiado, na altura, em vários meios de comunicação britânicos. (Exemplos aqui, aqui e aqui.)

O funcionário que desmaiou foi prontamente assistido por colegas — e até o príncipe Carlos tentou ajudar. Depois de recuperado, o funcionário voltou a conversar com o membro da família real.

Na altura, o jornal britânico Daily Mail citou um porta-voz da Asda que explicou o sucedido. “Ficámos muito felizes por receber o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha no nosso entreposto de Avonmouth ontem, durante a homenagem que eles estão a fazer aos esforços dos trabalhadores essenciais durante a pandemia. A magnitude do momento foi um pouco demais para um dos nossos colegas, que desmaiou por breves momentos, mas depois de uns minutos de recuperação, regressou para continuar a visita e assegurar a toda a gente que estava bem.”

Conclusão

Não é verdade que um homem tenha desmaiado em frente ao príncipe Carlos por ter tomado a vacina contra a Covid-19. O vídeo existe, mas retrata uma visita do príncipe a um centro de distribuição de uma cadeia de supermercados em julho de 2020 (portanto, antes da vacinação), em que um funcionário desmaiou devido à excitação de conhecer Carlos, recuperando poucos minutos depois.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

