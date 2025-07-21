Está a circular nas redes sociais um vídeo de um homem ensanguentado, vítima de agressão em plena via pública. As publicações alegam que o homem que surge nesse vídeo é o idoso que foi brutalmente agredido esta semana passada em Torre Pacheco, no sul de Espanha, um incidente que levou ao escalar da violência na cidade. “Foi revelado o vídeo da agressão brutal contra o vizinho da Torre Pacheco às mãos de marroquinos. Os criminosos deram-lhe uma tareia porque o vizinho os recriminou pela sua atitude delinquente nas ruas”, pode ler-se numa das publicações.

No vídeo, é possível ver um homem sangrar da face e a tentar levantar-se depois de ter sido aparentemente agredido. Quando se se consegue sentar no chão, um outro homem diz-lhe, em tom intimidatório, para “falar com educação”. Depois disso, continuam as agressões. Mas estará este vídeo relacionado com a agressão a um homem de 68 anos em Torre Pacheco?

Na quarta-feira, dia 9 de julho, um homem de 68 anos chamado Domingo Tomás Martínez, residente naquela cidade da região de Múrcia, estava a caminhar perto da sua casa, pelas 6h da manhã, quando de repente um grupo de jovens o agrediu brutalmente, gravando a agressão para a publicar nas redes sociais. Segundo o idoso, os jovens apareceram de repente, separados, e o primeiro atirou-se sobre si e começou a bater-lhe, sobretudo na cara, escreve a Euronews.

Depois, os restantes atiraram-no ao chão e continuaram a agredi-lo com murros e pontapés. Nada foi roubado ao idoso, o que reforça a ideia de que não se tratou de uma tentativa de assalto. Segundo as autoridades, o objetivo dos jovens seria cumprir um desafio viral que incentiva os seguidores a baterem em pessoas vulneráveis e a publicarem as agressões online.

O idoso referiu depois que os jovens lhe pareciam ser de origem magrebina, o que desencadeou os confrontos na cidade entre moradores magrebinos e vizinhos, a que depois de juntaram dezenas de elementos de grupos de extrema-direita, que acorreram a Torre Pacheco para “caçar” imigrantes, relacionando o aumento da população estrangeira na cidade (em que 30% da população é imigrante) com o aumento da criminalidade.

Entretanto, a polícia espanhola já deteve três pessoas envolvidas nas agressões a Domingo Tomás Martínez. Outras dez pessoas foram detidas no âmbito dos distúrbios entre os moradores magrebinos de Torre Pacheco e vizinhos daquela cidade.

Desde que a agressão a Domingo Tomás Martínez foi tornada pública, têm-se multiplicado as publicações partilhando um alegado vídeo da agressão que o idoso sofreu. No entanto, o vídeo que está a ser partilhado não mostra a agressão em Torre Pacheco, mas sim uma outra, que teve lugar em maio, na cidade de Almeria, também no sul de Espanha. Isso mesmo foi confirmado pela própria vítima da agressão, José Moya, num vídeo publicado na rede social Instagram.

Segundo o próprio, as imagens retratam o momento em que foi agredido enquanto dormia na rua. José Moya conta que apenas tomou conhecimento do vídeo quando a sua sobrinha o viu nas redes sociais e o avisou. “O homem do vídeo sou eu, estão a confundir-se. Isto aconteceu em maio passado, em Almeria”, diz o homem, citado pelo jornal ABC. “Eles aproximaram-se e pediram-me tabaco, eu disse-lhes que não tinha e começaram a apedrejar-me, a chamar-me maricas, a darem-me pontapés e esmurrarem-me”, explicou Moya numa nota.

Nesse esclarecimento, o homem conta que ficou internado num hospital durante uma semana com costelas partidas e que continua com “sequelas psicológicas” causadas pela agressão. “Sonho com a agressão, fico com medo quando saio ou quando alguém olha para mim ou algum jovem se aproxima de mim. Estou em tratamento”, concluiu.

No domingo, numa entrevista ao jornal El Español, Domingo Tomás Martínez também confirmou que não é ele o homem que surge no vídeo.

Conclusão

O vídeo em questão não mostra as agressões a Domingo Tomás Martínez, de 68 anos, em Torre Pacheco. Trata-se de uma outra agressão, que teve lugar na cidade de Almeria, em maio. Isso mesmo foi confirmado pelo próprio agredido, José Moya, num vídeo publicado no Instagram. Também Martínez confirmou à imprensa espanhola que não é ele que surge no vídeo partilhado nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.