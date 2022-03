Um vídeo em que Volodymyr Zelensky carrega armas está a correr nas redes sociais. Os utilizadores que estão a partilhar as imagens sugerem que o atual presidente da Ucrânia surge num vídeo violento e que essas imagens foram usadas na campanha presidencial do então candidato, em 2019.

As imagens em análise foram partilhadas precisamente no dia 24 de fevereiro, data de início da invasão russa. Têm uma duração de pouco mais de 30 segundos e mostram Volodymyr Zelensky, de fato e gravata, a segurar duas metralhadoras e a disparar contra uma sala cheia que estará a representar o parlamento ucraniano.

Noutras descrições que acompanham várias partilhas deste vídeo, pode ler-se por exemplo: “Propaganda eleitoral do comediante Volodymyr Zelensky, que ganhou a presidência da Ucrânia”. Mas também há comentários que indicam que as imagens fazem parte de uma publicidade para demonstrar como Zelensky “acabaria com o inimigo”. Contudo, o vídeo nada tem a ver com a campanha eleitoral para as eleições presidenciais ucranianas, nem foi usado para esse fim.

Na verdade, as imagens fazem parte de um filme que se estreou em 2016 — “Servant of the People 2”, em português (tradução livre) “Servo do Povo 2”. O trailer pode ser visto em baixo ou aqui.

Trata-se de uma comédia ucraniana de 2016, que é protagonizada precisamente por Volodymyr Zelensky, que, antes de assumir a presidência da Ucrânia, já era conhecido do grande público no país pela sua atividade enquanto humorista e ator.

Ou seja, nada tem a ver com a campanha eleitoral, que decorreu três anos depois, para as eleições presidenciais na Ucrânia, nem tão pouco com a guerra atual no país, na sequência da invasão russa. Na prática, as imagens não terão sido usadas para fins eleitorais e foram retiradas do seu contexto ao serem partilhadas no âmbito do atual conflito.

O filme completo está também disponível no Youtube, tendo sido rodado três anos antes da estreia. A comédia é baseada numa série de televisão produzida pela produtora ucraniana Kvartal 95, criada por Volodymyr Zelensky em 2003. Devido à guerra, voltou a ser reposto no catálogo da plataforma de streaming Netflix.

Além destas evidências, também não é possível encontrar nas redes sociais, nem de Zelensky nem do partido pelo qual concorreu, qualquer vídeo semelhante ao partilhado, como fazendo parte da campanha eleitoral para as presidenciais na Ucrânia. Na prática, o atual presidente ucraniano não terá usado as imagens do filme que protagonizou para fazer campanha eleitoral em 2019.

Conclusão

O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais, em que Volodymyr Zelensky surge de fato com metralhadoras na mão e acaba a disparar sobre uma plateia, naquilo que é uma imitação do parlamento ucraniano, trata-se apenas de uma cena de um filme que se estreou em 2016.

É falso que as imagens tenham sido utilizadas pela campanha de Zelensky, que acabou por vencer as eleições presidenciais de 21 de abril de 2019. O filme pode ser visto no Youtube e é protagonizado pelo atual líder ucraniano, que não o terá utilizado para fins eleitorais, e que nada tem que ver com a guerra na Ucrânia.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.