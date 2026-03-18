À medida que a guerra no Médio Oriente se prolonga, as redes sociais não ‘inundadas’ por conteúdos falsos ou descontextualizados. Uma das publicações que tem circulado insistentemente online diz respeito alega que um avião, que se preparava para deslocar da pista do maior aeroporto de Israel, sofreu um ataque momentos antes.

“Um avião israelita no Aeroporto Ben Gurion foi alvo de um ataque apenas momentos antes da descolagem”, pode ler-se na publicação, que enquadra o alegado episódio no período do atual conflito entre Israel e Irão. “Aquilo que te escondem e que censuram”, acrescenta a legenda.

No vídeo, é possível ver uma coluna de fumo, causada por um foco de incêndio na parte traseira do avião, bem como alguns passageiros a deixarem a aeronave apressadamente, alguns através de uma rampa de emergência.

Desde o final de fevereiro, quando EUA e Israel lançaram uma operação militar contra o Irão, que o território israelita está permanentemente em estado de alerta. O Irão começou a retaliar de imediato, visando Israel e as bases norte-americanas em vários países da região do Golfo Pérsico. No dia 6 de março, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirmou ter lançado mísseis balísticos Khorramshahr-4, carregados com explosivos, em direção ao Aeroporto Ben Gurion, numa escalada dramática do conflito. No entanto, não existe qualquer registo de que os projéteis tenham atingido o aeroporto, o maior de Israel, e que serve a área metropolitana de Telavive.

Logo a seguir ao eclodir do conflito, Israel fechou o seu espaço aéreo a voos civis, situação que entretanto se alterou. O tráfego aéreo limita-se sobretudo a voos militares ou de repatriamento, mas, cinco dias depois do início do conflito, começaram a ser retomados os voos civis, pese embora muitas companhias de aviação (sobretudo europeias) mantenham a suspensão das rotas para Israel. As restrições têm provocado até protestos no aeroporto Ben Gurion.

Assim, as imagens difundidas nas redes sociais não mostram um ataque a um avião, no aeroporto Ben Gurion. Através de uma pesquisa no Google Imagens com recurso a frames do vídeo, é possível perceber que as imagens dizem respeito a um incidente com um avião da American ​Airlines no aeroporto internacional de Denver (EUA), que ocorreu no final de julho de 2025.

Um vídeo que mostra alguns dos momentos em que a aeronave era evacuada foi partilhado pela televisão norte-americana NBC. Segundo a Administração Federal de Aviação norte-americana, houve uma possível falha no trem de aterragem do avião, que originou um incêndio. O incidente deu-se quando a aeronave se preparava para descolar rumo a Miami, na Flórida. Um dos passageiros acabou por dar entrada num hospital de Denver com ferimentos considerados ligeiros.

Conclusão

Apesar de serem verdadeiras, as imagens não retratam um ataque a um avião que se preparava para descolar do aeroporto de Ben Gurion, nos arredores de Telavive, durante o conflito em curso no Médio Oriente. O vídeo mostra, sim, um incidente que obrigou à evacuação de um avião no aeroporto de Denver, nos EUA, em 2025. A aeronave preparava-se para descolar rumo a Miami.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.