As imagens tornaram-se virais: um vídeo publicado originalmente no X e amplamente partilhado em todas as redes sociais mostram uma criança a receber uma bandeira representativa da comunidade LGBTQIA+ da mão da mãe e, em seguida, a deitá-la no lixo. O timing da publicação é curioso: junho é o Mês do Orgulho LGBT e o vídeo foi originalmente publicado no dia 14 desse mesmo mês. Nos comentários das partilhas somam-se elogios à atitude do menino. Mas será que o vídeo de 10 segundos é mesmo real?

A resposta é não: o vídeo é falso e foi gerado por Inteligência Artificial e são várias as provas de que se trata de um conteúdo manipulado.

Em primeiro lugar, o utilizador do X que partilhou originalmente o vídeo na manhã de dia 14 de junho publicou horas depois um comentário a confirmar que se tratava de um conteúdo gerado com recurso a IA, dizendo “Correto, isto é gerado por IA. Há muitos exemplos no mundo real, mas não quis colocar imagens de crianças reais sem a permissão dos pais”.

Mas além desta confirmação, o vídeo apresenta várias inconsistências e falhas típicas de conteúdo criado por Inteligência Artificial: um dos exemplos é o facto de a bandeira que a mãe entrega à criança ser a Bandeira do Progresso — é caracterizada pelas típicas faixas de cores da bandeira LGBT, mas tem também as cores da bandeira trans (branco, azul e rosa) e as riscas castanhas e pretas para reconhecer as pessoas LGBT racializadas e as pessoas infectadas com VIH. Mas, segundos depois, vemos que a bandeira que o menino tem na mão já é outra.

Além disto, quando a criança abre o caixote do lixo para deitar fora a bandeira, as cores misturam-se de uma forma não natural e formam um borrão.

Por fim, a plataforma de deteção de IA Hive Moderation concluiu que existe uma probabilidade de 97,6% de o vídeo ter sido gerado por IA.

Conclusão

O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais não mostra uma criança a deitar no lixo uma bandeira da comunidade LGBTQIA+. As imagens foram geradas por Inteligência Artificial, como confirmou o próprio autor da publicação original e como é possível perceber por inconsistências no vídeo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.